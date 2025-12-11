Samsung Galaxy S26: ecco un power bank magnetico Qi2 dedicato alla nuova serie

Samsung si sta preparando a introdurre un ecosistema più moderno attorno alla futura serie Galaxy S26, puntando con decisione sulla nuova ricarica wireless Qi2. Una delle prime conferme arriva da un accessorio pensato proprio per accompagnare i nuovi smartphone: un power bank magnetico, certificato ufficialmente e ormai pronto per il debutto commerciale.

Il dispositivo compare nel database del Wireless Power Consortium con il nome Magnet Wireless Battery Pack e il codice EB-U2500. La certificazione Qi2, ottenuta il 5 dicembre 2025, indica che lo sviluppo è concluso. La batteria integrata è da 5.000 mAh, mentre la ricarica magnetica raggiunge i 15W grazie allo standard Qi2.1. Per ora la colorazione mostrata è un grigio chiaro, coerente con lo stile minimale dei recenti accessori Samsung.

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Un power bank pensato per agganciarsi ai Galaxy S26

La caratteristica distintiva del nuovo battery pack è la presenza di un anello magnetico integrato, che consente un allineamento preciso con gli smartphone compatibili. Una volta agganciato, l’accessorio rimane stabile sul retro del dispositivo, permettendo di continuare a usare il telefono senza ingombri e senza cavi. Secondo le informazioni trapelate, il power bank sarebbe in grado di restituire almeno metà carica al futuro Galaxy S26 Ultra, dato che confermerebbe la sua destinazione d’uso come compagno portatile per ricariche rapide fuori casa.

L’arrivo di questo accessorio si inserisce in un contesto in cui la serie Galaxy S26 dovrebbe adottare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 in praticamente tutti i mercati, Italia compresa, e in cui Samsung sembra pronta a spingere sulla standardizzazione della ricarica magnetica per competere con soluzioni già consolidate nel panorama mobile.

Qi2 si sta diffondendo sempre di più

Il nuovo standard Qi2 sta rapidamente diventando un riferimento anche per l’ecosistema Android. L’HMD Skyline è stato il primo smartphone a integrarlo nel 2024, seguito dalla serie Pixel 10, che ha abbracciato sia la ricarica magnetica sia la struttura basata su anelli integrati. L’ingresso di Samsung era atteso e rappresenta un passaggio importante: il marchio sudcoreano ha il potenziale per accelerare la diffusione di Qi2 grazie al volume della sua gamma Galaxy.

Con il Magnet Wireless Battery Pack, Samsung aggiunge un tassello rilevante alla lista degli accessori che potrebbero arrivare a ridosso del lancio di Galaxy S26. Una conferma ulteriore che il 2026 sarà un anno di forte transizione per la ricarica wireless su Android.