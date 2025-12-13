Samsung Galaxy S26: conferme sul supporto Qi2 e sui nuovi accessori magnetici

La prossima serie Samsung Galaxy S26 continua a emergere attraverso nuove anticipazioni che delineano un salto generazionale sul fronte della ricarica wireless e degli accessori dedicati. Le informazioni più recenti parlano di un’integrazione estesa del protocollo Qi2, scelta che permetterà alla linea di introdurre un vero ecosistema magnetico, concettualmente vicino a quanto già fatto da Apple con MagSafe. Le indicazioni arrivano da Roland Quandt, figura ben nota nel panorama dei leak, che ha individuato riferimenti concreti al supporto Qi2 nei tre modelli S26, S26 Plus e S26 Ultra.

Secondo queste anticipazioni, solo il modello Ultra potrà raggiungere una ricarica wireless a 25 W, un miglioramento rilevante rispetto al limite di 15 W della generazione precedente. Per gli altri due modelli il valore preciso non risulta ancora definito, anche se la presenza del nuovo standard lascia intuire un avanzamento tecnico rispetto agli S25.

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Accessori magnetici ufficiali in arrivo

Le novità non riguardano soltanto la ricarica. L’arrivo della serie Galaxy S26 dovrebbe essere accompagnato da una gamma di accessori ufficiali, tutti caratterizzati da elementi magnetici integrati. I nomi delle nuove custodie — Magnetic Clear, Magnetic Carbon, Magnetic Rugged e Magnetic Silicon — suggeriscono la volontà di costruire una linea coerente, capace di sfruttare appieno le possibilità del Qi2.

All’interno dei registri del Wireless Power Consortium è stato inoltre identificato un nuovo power bank magnetico, progettato per aderire al retro dei dispositivi e offrire un’alimentazione più stabile durante gli spostamenti. Accanto a questo accessorio compare anche un caricatore Qi2 da 25 W, modello EP-P2900, sviluppato per garantire prestazioni adeguate alle capacità dell’S26 Ultra.

Per chi utilizzerà l’S26 Ultra con S Pen, è stato rilevato anche un “Dual Magnet Ring Holder”, un supporto composto da due moduli magnetici pensato per unire presa e stand in un unico accessorio. Una soluzione che potrebbe agevolare la scrittura, il disegno o l’uso del dispositivo in modalità inclinata.

Un passo deciso verso un ecosistema magnetico

Le conferme emerse delineano una strategia chiara: Samsung punta a consolidare un sistema di ricarica e accessori più moderno, affidabile e completo grazie al protocollo Qi2 e alla sua componente magnetica. La nuova linea Galaxy S26 potrebbe quindi inaugurare una fase in cui la ricarica wireless diventa più performante e l’esperienza d’uso più coerente tra smartphone e accessori.