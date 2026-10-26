Lenovo Chromebook 14 a 199,90€ con aggiornamenti fino al 2036

Lenovo Chromebook 14 scende a 199,90€ su Amazon e raggiunge il suo minimo storico, un prezzo che attira subito l’attenzione di chi cerca un secondo portatile per sé o un computer da dare ai figli per la scuola. Con meno di 200€ si porta a casa un Chromebook nuovo di zecca, spinto dal processore MediaTek Kompanio 540. È una configurazione pensata per seguire le lezioni online, scrivere documenti su Google Workspace o guardare qualche serie in streaming senza particolari pretese. Il taglio rispetto al listino è consistente e vale la pena guardare da vicino cosa offre questo modello.

Display WUXGA e chip a otto core pensati per lo studio

Il vero punto di forza del portatile Lenovo è lo schermo. Si tratta di un pannello touchscreen IPS da 14 pollici con risoluzione WUXGA da 1920 x 1200 pixel e formato 16:10, che regala più spazio in verticale rispetto ai classici display 16:9 ancora molto diffusi in questa fascia di prezzo. I 400 nits di luminosità e il trattamento antiriflesso rendono la visione piacevole anche negli ambienti molto illuminati. Chi studia in biblioteca o lavora vicino a una finestra se ne accorge subito.

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Dentro la scocca in policarbonato lavora il nuovo MediaTek Kompanio 540, un chip a otto core che affianca due core Cortex A78 dedicati alle prestazioni e sei core Cortex A55 orientati all’efficienza energetica. Rispetto al precedente Kompanio 520 il passo avanti è evidente, con consumi ridotti di circa il 18%. Proprio questo permette al Chromebook di funzionare senza ventola, quindi in totale silenzio, una caratteristica che in aula o durante una videolezione fa comodo.

La dotazione si completa con 4GB di RAM LPDDR5x e 64GB di memoria eMMC. Bastano per la navigazione, la posta elettronica e le applicazioni in cloud, anche se con molte schede aperte nello stesso momento qualche limite inizia a farsi sentire. Non è una macchina per carichi pesanti e non pretende di esserlo.

Aggiornamenti fino al 2036 e sconto del 33% su Amazon

In un segmento dove spesso si bada soltanto al prezzo, a fare la differenza è il supporto software. ChromeOS sulla piattaforma Kompanio 540 riceverà aggiornamenti fino a giugno 2036, in pratica un decennio di sicurezza garantita. Per un dispositivo di questa categoria è un orizzonte decisamente lungo, che lo rende adatto a durare per tutto il percorso scolastico e anche oltre.

Anche il resto dell’equipaggiamento non delude. A bordo ci sono il WiFi 6E, una webcam con otturatore per la privacy e lo slot Kensington per bloccare fisicamente il portatile. Le porte sono generose e comprendono USB di tipo C, USB di tipo A e HDMI, così collegare un monitor esterno, una chiavetta o un mouse non richiede adattatori particolari.

Passando al prezzo, il listino di Lenovo Chromebook 14 è fissato a 299€ ma ora su Amazon il portatile si trova a 199,90€. Lo sconto è del 33% e corrisponde a un risparmio netto di circa 99€. Si tratta della cifra più bassa mai registrata per questa configurazione, un’occasione concreta per chi vuole un dispositivo economico con un supporto software così esteso. La promozione è disponibile direttamente su Amazon.it e, trattandosi di un’offerta lampo, il prezzo al minimo storico potrebbe non restare in vetrina a lungo.

Fonte: TecnoAndroid