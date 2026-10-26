NVIDIA RTX 5090, sparito a San Paolo un carico da 500.000 euro

Un carico di schede grafiche NVIDIA dal valore complessivo di circa 500.000 euro è scomparso in modo del tutto misterioso all’interno dell’aeroporto di San Paolo, in Brasile. Tra i componenti spariti figurano le RTX 5090, ovvero alcune delle GPU più costose e ricercate del momento. Una partita intera di hardware di alta gamma, insomma, che a un certo punto ha smesso semplicemente di esistere, almeno agli occhi di chi avrebbe dovuto riceverla.

La vicenda colpisce per la sua dinamica quasi surreale. Non si tratta di qualche confezione finita nel posto sbagliato o di un pacco smarrito durante uno smistamento frettoloso, ma di un quantitativo consistente di schede video che, partendo proprio dallo scalo internazionale brasiliano, è letteralmente evaporato. E quando la merce in questione vale una cifra simile, il caso non può certo passare inosservato.

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Mezzo milione di euro in GPU, una cifra che oggi si raggiunge in fretta

Va detto che, con i prezzi delle schede grafiche attuali, arrivare a mezzo milione di euro non richiede chissà quale montagna di scatole. Le GPU di fascia alta hanno ormai listini che pesano parecchio sul portafoglio di qualsiasi appassionato, e basta un numero tutto sommato contenuto di unità per toccare cifre a sei zeri. Eppure, anche tenendo conto di questo aspetto, si parla pur sempre di un gruppo piuttosto massiccio di RTX, non di una manciata di pezzi.

Proprio qui sta il punto che rende la storia così curiosa. Un lotto di questa portata occupa spazio, ha un peso, deve essere movimentato e registrato lungo tutta la filiera della spedizione. Che possa svanire all’improvviso da un aeroporto internazionale come quello di San Paolo, uno snodo dove i controlli dovrebbero essere tutt’altro che approssimativi, è un dettaglio che lascia parecchio perplessi.

Le RTX 5090 e le altre schede coinvolte rappresentano, d’altra parte, un bottino estremamente appetibile. Sono prodotti compatti rispetto al loro valore economico, facilmente rivendibili e sempre molto richiesti sul mercato. Caratteristiche che, inevitabilmente, li trasformano in un obiettivo ideale per chi cerca un colpo redditizio.

Cosa si sa della sparizione all’aeroporto di San Paolo

Al momento le informazioni disponibili sono decisamente scarne. Il dato certo riguarda il valore stimato del carico, intorno ai 500.000 euro, e il luogo in cui le tracce della merce si sono perse, cioè lo scalo internazionale di San Paolo. Per il resto, la scomparsa delle schede grafiche NVIDIA viene descritta come un vero e proprio mistero, senza ulteriori elementi su come sia potuto accadere né su chi possa esserci dietro.

Non emergono, per ora, dettagli sul numero preciso di GPU sparite, sulla loro destinazione finale o sulle modalità con cui il lotto sia uscito dal circuito ufficiale dell’aeroporto. Mancano anche indicazioni sui tempi esatti dell’accaduto. Quello che risulta chiaro è che un’intera spedizione di hardware NVIDIA di fascia alta, con le sue costose RTX, non è più dove avrebbe dovuto trovarsi.

Un episodio di questo genere mette in evidenza quanto i componenti per PC, e in particolare le schede video di ultima generazione, siano diventati merce di enorme valore, paragonabile a quella di beni ben più tradizionalmente associati ai furti nei grandi snodi logistici. Il carico di RTX 5090 e delle altre GPU NVIDIA, partito dall’aeroporto internazionale di San Paolo in Brasile, risulta a oggi semplicemente svanito nel nulla insieme al suo mezzo milione di euro di valore.

Fonte: TecnoAndroid