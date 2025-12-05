Samsung Galaxy Buds 4: il nuovo design emerge dai leak

Le prime immagini trapelate delle Galaxy Buds 4 suggeriscono un cambio di direzione per gli auricolari Samsung, con un design che mantiene alcuni tratti comuni alla generazione precedente ma introduce una distinzione più marcata tra modello standard e variante Pro. Secondo le indiscrezioni, la versione Pro continuerà a utilizzare i gommini in silicone, elemento che garantisce isolamento passivo e stabilità anche durante movimenti più bruschi. Per ora le colorazioni individuate sono bianco e nero, due tonalità classiche pensate per restare coerenti con l’estetica dei dispositivi Galaxy.

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Il restyling non riguarda solo gli auricolari. Anche la custodia di ricarica sarebbe pronta a una trasformazione significativa, passando dal formato verticale a uno sviluppo orizzontale. La scelta richiama soluzioni viste su altri brand e permetterebbe una presa più naturale. Oltre alla porta USB-C, la custodia integrerebbe un pulsante fisico pensato per una funzione curiosa quanto utile: con un doppio clic, la custodia farebbe squillare lo smartphone abbinato, trasformandosi in uno strumento per ritrovare il dispositivo quando non è immediatamente a portata di mano.

Funzioni avanzate e un mercato sempre più competitivo

Sul piano delle funzionalità, i leak indicano un pacchetto ricco di novità. Le Galaxy Buds 4 potrebbero introdurre le gesture della testa, una tecnologia capace di rilevare piccoli movimenti per attivare comandi rapidi senza toccare gli auricolari. Ritorna l’Audio 360, ormai parte dell’identità sonora della serie, insieme al controllo adattivo del rumore, al Phone Locator e al Quick Pairing per un accoppiamento immediato con l’ecosistema Galaxy.

Questo rinnovamento giunge in un periodo in cui la competizione nel settore audio è particolarmente intensa. Apple ha da poco presentato le AirPods Pro 3, arricchite da sensori per il battito cardiaco e da un sistema ANC migliorato, distribuite insieme alla linea iPhone 17. In questo scenario, Samsung sembra intenzionata a riaffermare una propria identità più riconoscibile, rispondendo alle critiche di chi vedeva nelle generazioni recenti eccessive somiglianze con la concorrenza. Le Buds 4 puntano quindi a recuperare un carattere più autenticamente Galaxy, affiancando il rinnovamento estetico a funzionalità pensate per distinguersi maggiormente sul mercato.