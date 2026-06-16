Samsung Galaxy Book 6 Edge: Snapdragon X2 Elite e 80 TOPS di potenza AI

Il Galaxy Book 6 Edge è la nuova aggiunta che Samsung ha deciso di portare nella sua gamma di portatili, e arriva con una novità che fa la differenza rispetto al resto della famiglia. Mentre gli altri modelli della serie montano processori Intel, questo punta tutto su un chip diverso, il Snapdragon X2 Elite firmato Qualcomm. La serie era già disponibile negli Stati Uniti dallo scorso marzo, ma evidentemente l’azienda non aveva intenzione di fermarsi al primo gruppo di laptop.

A rendere interessante questa scelta è soprattutto il discorso prestazioni legate all’intelligenza artificiale. Samsung parla di un chipset capace di arrivare fino a 80 TOPS di potenza dedicata all’AI, numeri che collocano il Galaxy Book 6 Edge tra le macchine pensate per gestire carichi di lavoro moderni senza troppi affanni. E trattandosi di un Windows 11 Copilot+, l’orientamento verso le funzioni smart è praticamente dichiarato fin dal nome.

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Display e qualità costruttiva

Il pezzo forte qui è lo schermo. Si tratta di un pannello da 16 pollici Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3K e supporto al tocco, descritto come antiriflesso. Una caratteristica che potrebbe tornare davvero utile a chi lavora all’aperto in una bella giornata, anche grazie alla regolazione automatica di luminosità e contrasto. Il refresh rate è adattivo e arriva fino a 120Hz, mentre la protezione è affidata al Corning Gorilla Glass con DX. Sul fronte audio non manca nulla, con quattro altoparlanti e supporto Dolby Atmos. C’è poi l’integrazione con gli altri dispositivi Galaxy, che permette ad esempio di visualizzare e trasferire file e foto da uno smartphone compatibile senza bisogno di cavi. Tutto in modalità wireless, come ci si aspetta ormai da un ecosistema ben costruito.

Porte, batteria e prezzo

Lato connettività il Galaxy Book 6 Edge offre una porta HDMI 2.1, uno slot microSD, una USB 3.2 e due slot USB 4.0. Presenti anche il jack combo per cuffie e microfono, il Bluetooth 5.4 e il supporto al Wi-Fi 7. La batteria promette fino a 22 ore di riproduzione video con una singola carica, e con l’alimentatore da 65W incluso si arriva al 40 per cento di capacità in mezz’ora. Il portatile pesa poco più di un chilo e mezzo ed è spesso appena meno di un centimetro e mezzo. Viene proposto in un’unica configurazione, con 16 GB di memoria LPDDR5X e 1TB di spazio di archiviazione. Chi è interessato deve però mettere in conto una spesa importante, perché il prezzo si aggira intorno ai 1.950 euro.