Samsung Galaxy A37, primi avvistamenti su Geekbench

A quanto pare il produttore tech Samsung sta già ultimando i lavori sulla realizzazione del suo prossimo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A37. Sembra infatti che questo nuovo device sia stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Qui, sono state riportate alcune delle sue caratteristiche tecniche.

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Samsung Galaxy A37, il nuovo device passa dal portale di benchmark Geekbench

Uno dei prossimi smartphone del produttore tech Samsung è stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A37. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello SM-A376B. Come già detto, dai benchmark sono emerse alcune delle sue presunte specifiche tecniche.

Secondo qhanto riportato, a bordo del nuovo device di casa Samsung ci sarà il soc Exynos 1480, con in accoppiata una GPU Xclipse 530. Sembra una scelta alquanto insolita, dato che si tratta dello stesso soc presente su un altro device dell’azienda, cioè il precedente Samsung Galaxy A55. A supportare le performance, comunque, sul modello testato su Geekbench sono presenti tagli di memoria con 6 GB di RAM. Per quanto riguarda il software, invece, Geekbench ha rivelato la presenza del sistema operativo Android 16. Immaginiamo quindi che sara presente anche l’ultima interfaccia utente personalizzata dal colosso Samsung.

Geekbench ha poi ovviamente riportato i risultati dei benchmark di Samsung Galaxy A37. Secondo quanto riportato, il nuovo medio di gamma di casa Samsung ha totalizzato 1158 punti in single core e 3401 punti in multi core. Per il momento questo è quello che è emerso sul prossimo smartphone dell’azienda. Manca comunque ancora del tempo al suo arrivo ufficiale, dato che i rumors parlano di un debutto previsto non prima dell’anno 2026. Ricordiamo comunque che l’azienda sta lavorando a diversi nuovi smartphone appartenenti a questa serie, tra cui anche il Samsung Galaxy A57.