Samsung Galaxy A17: lo sconto migliore su Amazon con questo prezzo basso

Le occasioni disponibili in questi giorni su Amazon continuano ad impressionare per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter abbracciare, godendo di un risparmio superiore al normale, come nel caso di Samsung Galaxy A17. Lo smartphone di fascia media è fortemente scontato, raggiungendo un livello di risparmio inatteso e unico nel suo genere.
Lanciato da pochissimo sul mercato, il dispositivo raggiunge un peso di 190 grammi con dimensioni che oggi si aggirano attorno ai 164,4 x 77,9 x 7,5 millimetri di spessore, garantendo comunque un risparmio di spazio nettamente superiore al normale, facilitando il trasporto anche ad esempio nella tasca dei pantaloni. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, con tecnologia Super AMOLED, densità di 385 ppi e soprattutto una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, abbracciando anche i 90Hz di refresh rate, così da riuscire a godere della massima fluidità possibile. La protezione Gorilla Glass Victus chiude il cerchio, garantendo la massima protezione possibile immaginabile.
Il comparto fotografico è correttamente rappresentato dalla presenza di tre sensori fotografici: nella parte posteriore si possono trovare facilmente un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 5 megapixel, per poi terminare con un effetto bokeh da 2 megapixel.
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Samsung Galaxy A17: lo sconto più pazzo è su Amazon
Uno degli sconti migliori degli ultimi anni è disponibile direttamente su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare il Samsung Galaxy A17, dispositivo che viene a costare decisamente meno del suo listino di 239 euro. Con l’offerta del 25%, infatti, il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 179,90 euro direttamente al seguente link.
La batteria, componente da 5’000mAh, offre una buonissima autonomia generale, facilitando di molto la vita del consumatore che vuole pensare di utilizzare il device per lunghe giornate.