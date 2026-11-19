Samsung punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mondo dei data center per l’intelligenza artificiale e lo fa con un’ambizione piuttosto chiara. Il colosso sudcoreano vuole diventare un unico punto di riferimento capace di costruire queste infrastrutture, di gestirle e anche di fornire l’energia necessaria a farle funzionare. Secondo alcune fonti, la sua divisione dedicata all’informatica avrebbe avviato trattative ancora in fase preliminare con Anthropic e OpenAI, con l’obiettivo di averle come inquilini delle proprie strutture.

Il progetto, almeno sulla carta, ha un’impostazione molto precisa. Non si tratta soltanto di vendere componenti o di offrire un singolo servizio ma di coprire l’intera filiera, dal cantiere fino all’alimentazione dei server. Un modello che nel settore viene definito one stop shop, cioè una sorta di sportello unico in cui il cliente trova tutto ciò che gli serve senza dover bussare a porte diverse.

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Costruire, gestire e alimentare: la strategia di Samsung

I tre verbi che riassumono il piano di Samsung raccontano bene la portata dell’operazione. Costruire significa occuparsi della realizzazione fisica dei centri dati. Gestire vuol dire prendersi carico del loro funzionamento quotidiano. Alimentarli, infine, tocca uno dei nodi più delicati quando si parla di intelligenza artificiale, ovvero la fornitura di energia.

Mettere insieme queste tre funzioni sotto lo stesso marchio è una scelta che punta a semplificare la vita di chi ha bisogno di enormi quantità di potenza di calcolo. Chi sviluppa modelli di AI potrebbe così appoggiarsi a un solo interlocutore invece di coordinare costruttori, gestori e fornitori energetici separati. È proprio questa la promessa che il gruppo sudcoreano sembra voler mettere sul tavolo.

La parte più concreta della notizia riguarda però il ruolo della divisione IT dell’azienda. È qui che, stando alle indiscrezioni, si starebbero muovendo i primi passi per attirare clienti di altissimo profilo all’interno delle future strutture.

Le trattative con Anthropic e OpenAI

I nomi in gioco sono tra i più pesanti dell’intero settore. OpenAI e Anthropic sono due delle realtà più note nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale e la possibilità di vederle ospitate nei data center del gruppo rappresenterebbe un biglietto da visita di primo piano per il progetto.

Va detto però con chiarezza che i colloqui si troverebbero ancora in una fase iniziale. Non risultano accordi firmati né dettagli ufficiali su tempi, cifre o condizioni. Le due aziende, in questo scenario, diventerebbero inquilini delle infrastrutture, cioè clienti che utilizzano gli spazi e le risorse messi a disposizione dal colosso coreano.

Per Samsung l’eventuale arrivo di partner di questo calibro avrebbe un valore che va oltre il singolo contratto. Significherebbe dare sostanza all’idea di un’offerta completa, capace di accompagnare i grandi nomi dell’AI lungo tutto il percorso, dalla costruzione delle sale server fino alla corrente che le tiene accese. Al momento il quadro resta quello di trattative esplorative portate avanti dalla divisione informatica dell’azienda con OpenAI e Anthropic.

Fonte: TecnoAndroid