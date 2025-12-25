Samsung amplia i test di One UI 8.5: arriva la Beta 2 per Galaxy S25

Prosegue senza sosta il programma beta della One UI 8.5, con Samsung che rilascia la Beta 2 per la serie Galaxy S25. L’aggiornamento segna un passaggio importante perché amplia la platea dei tester includendo anche l’India, inizialmente esclusa dalla fase di prova. Restano invece fuori, almeno per ora, mercati come l’Italia.

Un programma beta più esteso e mirato

La beta della One UI 8.5 è partita l’8 dicembre ed è stata subito percepita come più ricca rispetto a precedenti aggiornamenti intermedi. Pur restando basata su Android 16, questa versione introduce una serie di affinamenti che Samsung potrebbe rendere stabili solo con il debutto della prossima generazione di smartphone.

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Nei primi firmware si sono già visti interventi rilevanti, come un pannello dei quick settings completamente personalizzabile, miglioramenti a Galaxy AI e Bixby, novità per la Now Bar e una protezione antifurto rafforzata. A questo si aggiungono nuovi sfondi animati, strumenti pensati per facilitare il passaggio da iPhone e suggerimenti più intelligenti per app come Spotify e YouTube all’interno di Now Brief.

Cosa cambia con la Beta 2

La Beta 2 non introduce nuove funzioni evidenti, ma si concentra soprattutto su correzioni e stabilità. In India, così come in Germania, Corea del Sud e Regno Unito, è in distribuzione la build ZYLH, come segnalato da Tarun Vats.

I principali interventi riguardano problemi pratici emersi con la prima beta: risoluzione di errori di inizializzazione del pannello rapido all’avvio; correzioni a spaziatura e posizionamento delle icone nei quick settings; sistemazione di bug nella Galleria che spostavano le foto nelle cartelle di gruppo; eliminazione di stuttering durante le chiamate nel menu “More View”; fix a riavvii imprevisti; ripristino del corretto funzionamento del tasto volume in specifiche condizioni; risoluzione di problemi audio nelle chiamate Bluetooth in auto; riduzione delle chiusure forzate di app di terze parti; miglioramenti alla stabilità generale tramite aggiornamenti di app di sistema come Fotocamera.

Verso il rilascio stabile

Mentre circolano indiscrezioni su possibili ritardi per il lancio della serie Galaxy S26, il programma beta continua a evolversi. Non è escluso che i test vengano estesi ad altri modelli, come Galaxy S24 o ai pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. La versione stabile potrebbe arrivare proprio insieme ai prossimi flagship, confermando il ruolo della One UI 8.5 come aggiornamento chiave per il futuro dell’interfaccia Samsung.