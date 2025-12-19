Samsung accelera i test di One UI 8.5: ecco i device coinvolti

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Samsung continua a lavorare senza sosta su One UI 8.5, la prossima iterazione della sua interfaccia basata su Android 16 che debutterà ufficialmente nei primi mesi del 2026 insieme alla serie Galaxy S26. Parallelamente al programma beta dedicato alla gamma S25, l’azienda sta ampliando il perimetro dei test interni coinvolgendo altri modelli strategici del portafoglio.

One UI 8.5 approda nei test interni di quattro modelli Samsung

Il primo indizio arriva dai server del produttore, dove è stato individuato il firmware S918BXXU8FYLB, chiaramente associato a Galaxy S23 Ultra. L’apparizione delle prime build è il segnale tipico dell’inizio dei test ingegneristici necessari a portare l’aggiornamento anche sui modelli non più recentissimi ma ancora molto diffusi. La stessa situazione si ripete per i due pieghevoli più freschi della lineup Samsung:

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

Entrambi risultano associati a firmware sperimentali terminanti in DYLB, una nomenclatura coerente con le build interne utilizzate per le major release.

One UI 8.5 arriva anche nella fascia media

La sorpresa più interessante riguarda però Galaxy A56. Anche per questo modello è stata avvistata una build di test, A566BXXU7CYL8, che suggerisce un rilascio della versione stabile non troppo distante dal rollout destinato ai top di gamma. Una scelta che confermerebbe la volontà di Samsung di ridurre i tempi di aggiornamento per la sua fascia media, un segmento cruciale nel mercato europeo. Con One UI 8.5, Samsung dovrebbe introdurre un pacchetto aggiornato di funzionalità Galaxy AI, miglioramenti per la gestione delle risorse, un affinamento del multitasking sui pieghevoli, nuove soluzioni per privacy e sicurezza e un lavoro di consolidamento generale delle prestazioni.

Tempistiche previste per il rilascio

Secondo le informazioni circolate nelle ultime settimane, la seconda beta di One UI 8.5 per la gamma Galaxy S25 arriverà entro la fine di dicembre. Come da tradizione, il percorso beta dovrebbe articolarsi in quattro o cinque versioni prima della certificazione finale. La finestra più probabile per l’arrivo dell’aggiornamento stabile è collocata tra febbraio e marzo 2026, con gli altri modelli — inclusi S23 Ultra, Fold6, Flip6 e A56 — a seguire in ordine di priorità e maturità del firmware.

Il progressivo aumento dei device avvistati nei test interni lascia comunque intendere che Samsung voglia accelerare la diffusione della nuova UI, sfruttando il 2026 come anno di consolidamento della sua strategia basata su AI e continuità software.