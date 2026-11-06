Ryobi 18V ONE+ Power Spreader: concime e sale più rapidi in giardino

Ryobi è spesso sinonimo di utensili a batteria per il fai da te, quelli classici che finiscono in garage senza pensarci troppo. Trapano, avvitatore, sega, magari una chiave a impulsi. Poi però capita di scoprire che, oltre a rasaerba e soffiatori, il catalogo Ryobi nasconde prodotti da esterno piuttosto particolari, e in certi casi sorprendentemente utili. Dentro l’ecosistema ONE+ a 18V ci sono anche strumenti pensati per lavori che di solito si fanno con molta più fatica, o con accessori manuali un po’ scomodi, come concimare il prato, ripulire un patio o persino gestire la manutenzione della piscina. E sì, c’è anche un frigo portatile che non vive di ghiaccio.

Quando il giardino cambia passo con Ryobi 18V

Tra le cose meno “ovvie” spunta il Ryobi 18V Power Spreader, uno spargitore elettrico portatile da 1 gallone che funziona con la batteria che spesso è già in casa. L’idea è semplice e infatti convince subito, batteria inserita, concime o sale nel contenitore, regolazione del flusso con una manopola, poi grilletto e via. Rispetto alle soluzioni più comuni, cioè lo spandiconcime a spinta che tende a costare di più, oppure quello economico in plastica da girare a mano camminando, qui cambia il ritmo e cambia anche la voglia di farlo. Per chi deve distribuire fertilizzante, prodotti contro infestanti o sale sul vialetto, il power spreader rende il lavoro molto più rapido.

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Nell’uso reale torna comodo anche dopo eventuali upgrade. Può capitare di passare a uno spandiconcime a grandezza piena per il prato, ma di tenere questo Ryobi per compiti più mirati, come salare il vialetto in inverno o occuparsi di zone specifiche tra aiuole e giardino. Ryobi indica anche una garanzia limitata di 3 anni, dettaglio che su strumenti da esterno fa sempre la differenza. Il prezzo citato per questo spargitore è di EUR 53, che diventano circa 55 euro.

Patio, garage e piscina, gli “insospettabili” a batteria

Un altro oggetto che sembra quasi superfluo finché non entra in routine è il Ryobi 18V Outdoor Patio Cleaner and Sweeper, una spazzola elettrica pensata per pulire pavimenti esterni e superfici dove di solito finisce di tutto. Foglie, sporco, insetti, residui che si accumulano in garage, sul patio, sul vialetto o vicino all’ingresso di casa. Qui l’idea non è fare scena, ma togliere di mezzo la scopa quando diventa una seccatura, con uno strumento più delicato e più controllabile rispetto a un soffiatore in certe situazioni. Tra le caratteristiche viene indicata la struttura estendibile, utile per arrivare meglio dove serve. Anche in questo caso si parla di piattaforma 18V, quindi massima compatibilità con i pacchi batteria già disponibili. Il prezzo riportato è di EUR 89, circa 90 euro.

Poi c’è un prodotto che molti nemmeno sanno esista, il Ryobi Hybrid 24qt. Cooler, un frigo portatile “iceless” alimentabile sia con batteria sia con cavo, proprio perché fa parte della linea hybrid. Questa doppia modalità lo rende interessante per grigliate in giardino, campeggio o situazioni in cui serve tenere freddi cibo e bevande senza dipendere dal ghiaccio. Viene descritto con un design robusto e ruote adatte a terreni difficili, comode se lo spostamento non è su asfalto perfetto. Ryobi dichiara una capacità fino a 40 lattine. Nel testo si sottolinea anche un dettaglio di disponibilità, nel 2026 questo cooler è apparso spesso in stock, segno che sta circolando di più. Il prezzo, però, non passa inosservato, EUR 445, circa 450 euro.

Infine, per chi ha una piscina, esiste il Ryobi 18V Pool Vacuum, un aspiratore pensato per semplificare la pulizia senza tubi tra i piedi. Un elemento rassicurante è il vano batteria a tenuta stagna, così da non temere per le batterie ONE+. Non viene presentato come il migliore sul mercato, ma come una soluzione pratica, con contenitore da svuotare quando si accumulano foglie, sabbia, sporco e insetti. Sono citati anche un accessorio spazzola per fondo e pareti e un’asta di estensione per raggiungere la maggior parte dei punti. Attenzione solo a un limite dichiarato, la resistenza all’acqua è indicata fino a circa 13 piedi di profondità. Il prezzo riportato è di EUR 133, circa 135 euro.

Fonte: TecnoAndroid