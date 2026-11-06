Gputaskman, il tool gratuito che mostra chi usa la VRAM della GPU

Tenere d’occhio come lavora la scheda grafica del proprio computer è un’abitudine più diffusa di quanto si pensi, e per chi ama farlo è arrivato Gputaskman, uno strumento di terze parti che permette di scoprire quali processi stanno usando la VRAM e in che misura. Si tratta di una piccola utility che potrebbe fare davvero la differenza per chi vuole un quadro più preciso di quello che succede dentro la GPU, senza accontentarsi delle informazioni di base offerte dal sistema.

Su Windows esiste già il Task Manager, e in effetti qualche dato utile sulla scheda video lo fornisce. Il punto è che appena si prova ad andare un po’ più a fondo i limiti emergono in fretta e certe domande restano senza risposta. A colmare questa lacuna ci ha pensato Scott Hanselman, sviluppatore di lunga data e oggi dirigente tecnico di Microsoft e GitHub, che ha realizzato un programma pensato apposta per controllare cosa accade all’interno del processore grafico. L’idea di fondo è semplice: offrire una visione più dettagliata rispetto a quella disponibile di serie nel sistema operativo.

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Cosa mostra Gputaskman e come si usa

La prima cosa da sapere è che Gputaskman è gratuito e open source, quindi chiunque può scaricarlo e utilizzarlo senza spendere nulla. Il software funziona direttamente dal terminale, cioè dalla riga di comando, e questo lo rende uno strumento leggero e immediato per chi ha un minimo di dimestichezza con questo tipo di ambiente.

Le informazioni che restituisce vanno ben oltre la semplice percentuale di utilizzo della scheda video. Il programma mostra quali processi stanno consumando memoria video e quanto stanno effettivamente lavorando, così da capire con precisione chi sta occupando le risorse della GPU. Non solo. Quando i dati sono disponibili, l’utility riporta anche le temperature, le frequenze operative, i consumi energetici e l’attività dei sistemi di codifica e decodifica video. Un insieme di parametri che normalmente richiederebbe più strumenti diversi e che qui viene raccolto in un unico posto.

Va precisato che non tutte queste voci compaiono sempre. La visualizzazione di temperature, consumi e frequenze dipende infatti dalla disponibilità delle informazioni, e il tool le mostra solo nel momento in cui riesce a leggerle. Il cuore del progetto resta comunque il monitoraggio della VRAM processo per processo, ed è proprio questa la funzione che lo distingue dal Task Manager tradizionale.

Perché interessa chi usa l’intelligenza artificiale in locale

L’aspetto più interessante riguarda soprattutto chi lavora con l’intelligenza artificiale in locale, una pratica che negli ultimi tempi ha conquistato sempre più appassionati. Eseguire modelli linguistici direttamente sul proprio computer, senza appoggiarsi a servizi esterni, significa però mettere sotto pressione la scheda grafica, e la sua memoria in particolare.

Con strumenti come Ollama e altri ambienti dedicati all’esecuzione di modelli linguistici sul proprio PC, la memoria della GPU può riempirsi molto rapidamente. Il guaio è che non sempre risulta facile capire dove siano finiti tutti quei gigabyte, soprattutto quando sono aperti più programmi contemporaneamente e ognuno si ritaglia la sua porzione di risorse. Ed è esattamente in questo scenario che Gputaskman mostra la sua utilità, permettendo di individuare quali processi stanno occupando la memoria video e in quale quantità.

Fonte: TecnoAndroid