Router e modem: molto apprezzati i modelli sviluppati in Europa

Ad oggi, le reti domestiche gestiscono volumi crescenti di dati. In tale contesto, la sicurezza dei router e dei modem assume un ruolo centrale. A tal proposito, è emblematico un recente sondaggio condotto da YouGov su oltre 5.200 cittadini tra Italia, Regno Unito, Austria, Svizzera e Paesi Bassi. Quest’ultimo evidenzia come il 90% degli intervistati riponga fiducia nei dispositivi sviluppati in Europa. Apprezzandone gli standard elevati e la conformità a normative più stringenti rispetto ai prodotti extraeuropei. I router non sono più semplici strumenti per accedere a internet. Funzionano come veri gateway, gestendo il traffico dati e incanalando informazioni delicate, dalle transazioni bancarie alle comunicazioni di lavoro riservate. Dunque, la sua sicurezza diventa cruciale per evitare che dati sensibili vengano compromessi o utilizzati per attacchi informatici difficili da distinguere dal traffico legittimo.

Ecco perché gli utenti hanno fiducia nei router e modem europei

Secondo Jan Oetjen, CEO di Fritz!, la protezione dei router è un tassello fondamentale per garantire che la tecnologia rimanga nelle mani dell’Europa. Proteggendo la libertà digitale dei cittadini come è avvenuto nel caso delle reti 5G. L’attenzione a una tecnologia locale e sicura è stata tra i temi principali del Summit on European Digital Sovereignty tenutosi a Berlino lo scorso novembre. Qui si è discusso dell’importanza di strumenti digitali sviluppati in Europa per assicurare innovazione e affidabilità. Il paradigma “Innovation Made in Europe” viene considerato essenziale per offrire prodotti di qualità, che uniscano efficienza e tutela della privacy.

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Tali dati suggeriscono come l’attenzione alla sicurezza dei dispositivi domestici e alla qualità delle reti stia diventando parte integrante della strategia europea. La scelta di optare per tecnologie locali, affidabili e sicure, non è solo un’opzione tecnica. Nel contesto attuale, rappresenta un vero indicatore della maturità digitale del continente. Un fattore capace di collegare innovazione, privacy e sovranità in una prospettiva che guarda oltre il semplice accesso a internet.