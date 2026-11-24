Il nuovo IT Wallet è disponibile da ieri e porta con sé una novità che rischia di passare sottotraccia. Per attivare il portafoglio digitale italiano dentro l’app IO serve la CIE, cioè la carta di identità elettronica, mentre SPID da solo non basta più. Con questo passaggio prende ufficialmente il via la fase 2 di un sistema che raccoglie nuovi documenti accanto a quelli già presenti da tempo e che in futuro avrà un peso sempre maggiore nella vita dei cittadini.

L’obiettivo dichiarato è trasformare il portafoglio digitale in uno strumento fondamentale per accedere ai servizi pubblici e anche a quelli privati. Proprio per questo il ruolo centrale assegnato alla carta di identità elettronica non è un dettaglio tecnico ma il segnale concreto di un graduale abbandono di SPID per questo compito specifico.

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Perché SPID non basta più per il nuovo IT Wallet

Non si tratta di una sorpresa. Da tempo diversi esponenti del mondo politico invocano un passaggio di consegne tra i due sistemi di gestione dell’identità digitale e adesso il sito ufficiale di IT Wallet lo mette nero su bianco. La CIE diventa lo strumento da utilizzare perché permette di verificare con certezza l’identità della persona e di garantire che i documenti digitali aggiunti siano davvero associati al legittimo titolare.

C’è poi un punto che merita attenzione. Anche chi ha sempre fatto l’accesso all’app IO con SPID dovrà passare dalla carta di identità elettronica per abilitare il nuovo portafoglio. L’uso di IT Wallet resta comunque una scelta libera e nessuno è obbligato ad attivarlo da subito.

La vera scadenza riguarda però la sezione Documenti su IO, quella che finora ha ospitato patente, tessera sanitaria e carta della disabilità. Questa funzionalità verrà dismessa a luglio 2027 e da quel momento la versione digitale dei propri documenti passerà soltanto dal nuovo sistema. Detto in altre parole, dall’estate prossima SPID non servirà più per accedere a questi documenti in formato digitale.

I requisiti tecnici tra Android, iOS e NFC

Per attivare il nuovo IT Wallet bisogna rispettare alcuni requisiti minimi indicati nella documentazione ufficiale. Il primo riguarda il sistema operativo, visto che serve uno smartphone con Android 8.0 o versioni successive oppure con iOS 15 o successivi. Manca invece il supporto a GrapheneOS, piattaforma finora installabile sui Google Pixel che sta pian piano conquistando spazio anche nei cataloghi di altri marchi, come ha dimostrato di recente la presentazione di Motorola Signature 27.

Altro elemento imprescindibile è il chip NFC, necessario per far dialogare il telefono con la carta di identità elettronica durante il riconoscimento. Si tratta dello stesso componente che nei negozi permette di pagare avvicinando lo smartphone al terminale.

Il dispositivo inoltre non deve essere stato modificato con jailbreak o rooting e l’app usata per entrare nel portafoglio deve arrivare da Play Store o App Store. Niente sideload quindi e niente piattaforme di terze parti. L’integrità del dispositivo viene controllata periodicamente tramite Play Integrity API, Key Attestation e DeviceCheck anche dopo l’attivazione. Chi decidesse di rimuovere le restrizioni in un secondo momento potrebbe quindi perdere l’accesso ai propri documenti.

Sul fronte della diffusione i numeri della CIE sono già importanti. Secondo il sito istituzionale dedicato alla carta ne sono state emesse finora 67,9 milioni e 15,4 milioni di cittadini l’hanno utilizzata almeno una volta nell’ultimo anno, un dato inevitabilmente destinato a crescere. Lo stesso portale del Ministero, che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento per le informazioni sull’argomento, non riporta però notizie aggiornate dopo ottobre 2024.

Fonte: TecnoAndroid