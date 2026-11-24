Una sola esplosione nucleare nello spazio potrebbe bastare a mettere fuori uso il 98% dei satelliti in orbita e a innescare un caos su scala mondiale. Lo scenario ha i contorni di un incubo da romanzo di fantascienza, eppure il ragionamento che lo sostiene è piuttosto lineare e tocca uno dei pilastri su cui si regge da decenni la sicurezza internazionale. Il nodo centrale riguarda la cosiddetta orbita terrestre bassa, cioè la fascia di spazio relativamente vicina al pianeta dove si muove gran parte degli apparecchi che ogni giorno lavorano sopra le nostre teste.

Esplosione nucleare nello spazio: quando la distruzione reciproca non ha bisogno di una risposta

Per capire la portata del problema conviene partire da un concetto che ha segnato la storia della deterrenza, ovvero la distruzione reciproca. L’idea di fondo è abbastanza semplice e dice che nessuno attacca perché sa che l’avversario risponderebbe con la stessa forza, e alla fine entrambi ne uscirebbero annientati. Si tratta di un equilibrio fragile che però poggia su un passaggio preciso, cioè la necessità che il nemico reagisca.

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Nello spazio questa logica cambia volto. Se l’ordigno venisse fatto detonare in orbita bassa la distruzione reciproca si realizzerebbe comunque, senza che dall’altra parte qualcuno debba premere un pulsante per vendicarsi. Il danno non guarda le bandiere e colpirebbe in modo indiscriminato chiunque abbia propri satelliti in quella zona, compreso chi ha deciso di attaccare. Praticamente l’aggressore finirebbe per colpire anche se stesso nello stesso istante in cui colpisce gli altri.

È un ribaltamento non da poco. Nella visione classica della deterrenza il prezzo di un attacco arriva dopo, sotto forma di rappresaglia. In questo caso invece il conto verrebbe presentato subito e a tutti quanti, senza distinzioni tra chi ha agito e chi ha subito.

Il 98% dei satelliti a rischio e le conseguenze sulla Terra

Il dato che colpisce di più è proprio quello numerico. Parlare del 98% dei satelliti significa immaginare uno spazio vicino quasi svuotato dei suoi strumenti operativi. Non si tratterebbe di un guasto limitato a qualche apparecchio isolato ma di un colpo capace di azzerare quasi per intero l’infrastruttura orbitale costruita negli anni.

Ed è qui che entra in gioco il caos globale. I satelliti non sono oggetti lontani e astratti che interessano soltanto gli addetti ai lavori. Una parte consistente della vita quotidiana passa attraverso di loro, spesso senza che ce ne si accorga. Comunicazioni e servizi che vengono dati per scontati dipendono in buona misura da ciò che orbita sopra il pianeta, e togliere di colpo quasi tutto questo apparato vorrebbe dire scatenare un effetto domino difficile da contenere.

A rendere lo scenario ancora più inquietante è il fatto che basterebbe un solo ordigno. Non servirebbe un conflitto su larga scala né una pioggia di testate. Sarebbe sufficiente una sola detonazione nel punto giusto per ottenere effetti enormemente sproporzionati rispetto alla causa, con ricadute che andrebbero ben oltre i confini di qualsiasi paese coinvolto.

Proprio per questo l’esplosione nucleare nello spazio rappresenta una minaccia diversa da quelle tradizionali. Non colpisce un territorio specifico ma un ambiente condiviso da tutti, dove ogni nazione con una presenza in orbita si troverebbe esposta allo stesso identico rischio. Ed è la ragione per cui, in orbita terrestre bassa, la distruzione reciproca non avrebbe bisogno di alcuna ritorsione per compiersi.

Fonte: TecnoAndroid