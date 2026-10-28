ROG x Phantom Blade Zero: arrivano quattro prodotti gaming esclusivi

C’è un filo rosso che attraversa quattro periferiche gaming e le collega a un mondo fatto di lame, combattimenti e atmosfere oscure. È l’elemento visivo scelto da ROG e S-GAME per la collezione dedicata a Phantom Blade Zero, il gioco action RPG da cui prende ispirazione una nuova gamma di prodotti pensati per portare lo stile dark wuxia direttamente sulla scrivania. La collaborazione comprende il monitor ROG Strix XG27UCGR-G, un set di keycap personalizzati, il mouse Harpe II ACE e le cuffie Delta II. Oltre all’estetica comune, i dispositivi mantengono le caratteristiche tecniche della linea ROG, con soluzioni rivolte anche al gaming competitivo.

Un design ispirato alle lame di Phantom Blade Zero

La collezione combina l’identità cyberpunk di ROG con l’estetica dark wuxia di Phantom Blade Zero. Texture che richiamano le lame, incisioni ispirate alle armi del gioco e silhouette dei personaggi caratterizzano i diversi prodotti, accomunati da dettagli rosso cremisi e finiture nere. Il filo rosso, elemento ricorrente nell’universo del gioco, diventa il tratto distintivo dell’intera gamma. Il risultato è una postazione gaming coordinata, in cui monitor, tastiera, mouse e cuffie condividono lo stesso linguaggio estetico senza rinunciare alle rispettive caratteristiche tecniche.

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ROG Strix XG27UCGR-G: 4K a 162 Hz oppure Full HD a 485 Hz

Credits: TecnoAndroid

Il monitor da 27 pollici è il prodotto più appariscente della collezione. Il supporto traslucido color cremisi, i dettagli ispirati alle armi e l’emblema illuminato di Phantom Blade Zero distinguono questa versione dalle varianti standard. Sul piano tecnico, il pannello ASUS Fast IPS offre una risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento fino a 162 Hz. Grazie alla modalità Dual Mode è possibile passare al Full HD e raggiungere i 485 Hz, una configurazione pensata per chi privilegia la massima fluidità nei giochi competitivi.

Il tempo di risposta minimo dichiarato è di 0,3 millisecondi. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync lavora insieme alla frequenza di aggiornamento variabile per ridurre ghosting e tearing, migliorando la nitidezza degli oggetti in movimento. ASUS Smart Pixel interviene invece sull’elaborazione delle immagini attraverso un sistema di upscaling 4K, con l’obiettivo di migliorare la definizione anche dei contenuti a risoluzione inferiore. La copertura cromatica raggiunge il 95% dello spazio DCI-P3 e il 130% sRGB. Per i collegamenti sono presenti una porta USB Type-C con DisplayPort Alt Mode e supporto all’alimentazione, una DisplayPort 1.4 e una HDMI per collegare console e altri dispositivi.

Keycap Phantom Blade Zero per personalizzare la tastiera

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Il set di keycap porta i riferimenti grafici del gioco sulle tastiere meccaniche compatibili. Il logo di Phantom Blade Zero e gli elementi visivi della collaborazione vengono riprodotti tramite stampa dye-sub, mentre il design traslucido su tre lati permette alla retroilluminazione RGB di diffondersi attraverso i tasti. Il kit è compatibile con i layout 65%, 75%, 96% e full-size, offrendo diverse possibilità di personalizzazione in base alla tastiera utilizzata. I keycap supportano inoltre la maggior parte degli switch con attacco a croce.

ROG Harpe II ACE: mouse da 49 grammi e polling rate fino a 8.000 Hz

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Il mouse della collezione riprende l’estetica delle armi del gioco attraverso dettagli metallici e incisioni sui pulsanti laterali e sull’estensore del dongle. Anche in questo caso compare il filo rosso simbolo del viaggio del protagonista, integrato nel design del dispositivo. Il peso di appena 49 grammi è uno degli elementi centrali del progetto. La struttura utilizza un materiale in nylon pensato per contenere il peso e migliorare la resistenza agli urti, mantenendo il mouse adatto alle sessioni di gioco competitive.

Il sensore ottico ROG AimPoint Pro raggiunge una risoluzione massima di 42.000 dpi e supporta la tecnologia track-on-glass, che permette il tracciamento anche sulle superfici in vetro. La connessione wireless ROG SpeedNova 8K consente invece di arrivare a una frequenza di polling di 8.000 Hz, per una trasmissione degli input particolarmente rapida.

ROG Delta II: audio wireless e fino a 110 ore di autonomia

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Le cuffie chiudono la collezione con una combinazione di nero e rosso, loghi dedicati e incisioni a forma di lama sulle cerniere metalliche. I dettagli che richiamano il filo rosso sono presenti sui padiglioni e sull’archetto, mentre il peso di 318 grammi è pensato per favorire il comfort durante le sessioni prolungate. Le ROG Delta II supportano tre modalità di collegamento: Bluetooth, wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz e connessione cablata tramite jack da 3,5 mm. I driver da 50 mm con diaframma rivestito in titanio consentono la riproduzione audio ad alta risoluzione fino a 24 bit e 96 kHz tramite connessione wireless a 2,4 GHz.

La tecnologia DualFlow Audio permette di ascoltare contemporaneamente l’audio proveniente da un dispositivo collegato via wireless a 2,4 GHz e da uno connesso tramite Bluetooth. Una soluzione utile, per esempio, per mantenere attiva la comunicazione con un secondo dispositivo mentre si gioca. L’autonomia dichiarata arriva a 110 ore con una singola ricarica. Con 15 minuti di ricarica rapida si possono ottenere fino a 11 ore di utilizzo aggiuntive, con l’illuminazione RGB disattivata.

Disponibilità e prezzi in Italia

I prodotti della collezione ROG x Phantom Blade Zero saranno disponibili dall’inizio di novembre presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio. Le ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition avranno un prezzo suggerito di 309,90 euro, mentre il mouse ROG Harpe II ACE Phantom Blade Zero Edition costerà 179,90 euro. Il set di keycap sarà proposto a 74,90 euro. Il monitor ROG Strix XG27UCGR-G Phantom Blade Zero Edition arriverà invece nelle settimane successive.

Fonte: TecnoAndroid