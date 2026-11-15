Animali chiusi in auto, in Spagna multe anche con il freddo

In Spagna lasciare cani e gatti chiusi in auto quando il caldo o il freddo possono mettere in pericolo la loro salute, o addirittura la loro vita, è vietato e può costare una multa salata. A stabilirlo è la Legge 7/2023 sul benessere animale, che impone ai proprietari di garantire condizioni adeguate ai propri animali e di evitare loro situazioni rischiose in qualsiasi stagione, d’estate come d’inverno. Il divieto è esplicito e non riguarda soltanto le giornate più afose, come spesso si tende a pensare.

Il punto centrale si trova nell’articolo 24.2.d, che fissa l’obbligo di non lasciare gli animali da soli all’interno di veicoli chiusi esposti a condizioni termiche o di qualsiasi altro tipo che possano mettere la loro vita in pericolo. La formulazione è volutamente ampia. Parlando di condizioni termiche in generale, la norma non si ferma ai giorni di caldo estremo e comprende anche quelli in cui il freddo, o comunque un ambiente inadatto, può compromettere il benessere dell’animale.

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Perché l’abitacolo al sole diventa una trappola

Il rischio più evidente resta comunque quello legato all’aumento della temperatura dentro una vettura parcheggiata, soprattutto se lasciata sotto il sole. Abbassare un po’ i finestrini cambia ben poco, come spiega l’Associazione Americana di Medicina Veterinaria. E sul caldo in generale il Collegio dei Veterinari di León mette in guardia dal pericolo di colpi di calore e di disidratazione per cani e gatti esposti al sole.

La legge però non si occupa soltanto dei momenti in cui l’animale resta solo. Disciplina anche il modo in cui gli animali da compagnia devono viaggiare. L’articolo 59 richiede che il veicolo disponga di climatizzazione e ventilazione in grado di mantenerli all’interno del loro intervallo di comfort, con mezzi adatti alla specie, alla taglia e alle esigenze fisiologiche di ciascun esemplare. Se poi l’animale deve rimanere nell’auto in sosta, l’articolo 60.2 obbliga ad adottare misure perché aerazione e temperatura risultino adeguate. In pratica, quando il cane o il gatto resta ad aspettare dentro la macchina, assicurargli il giusto ricambio d’aria e una temperatura sopportabile è responsabilità di chi lo accompagna.

Quanto costa ignorare il divieto

Non rispettare questi obblighi può rivelarsi molto caro, anche se l’importo dipende dalla gravità di quanto accaduto. Secondo l’articolo 76 della stessa normativa, le infrazioni lievi vengono punite con un richiamo formale oppure con sanzioni che vanno da 500 a 10.000 euro. Quelle gravi comportano multe comprese tra 10.001 e 50.000 euro. Nei casi peggiori, per esempio quando l’animale muore senza che i fatti arrivino a configurare un reato, l’infrazione viene considerata molto grave e la cifra può salire fino a 200.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid