Robot cinese si trasforma in un T-Rex realistico

Un nuovo video diffuso da LimX Dynamics ha attirato l’attenzione di pubblico e appassionati di robotica. L’azienda cinese ha mostrato un robot bipede basato sulla piattaforma TRON1 capace di trasformarsi in un T-Rex realistico, completo di pelle artificiale, coda mobile e cranio dettagliato. La dimostrazione non era solo una semplice esibizione scenica ma un test vero e proprio sulle capacità fisiche del robot, che ha mantenuto equilibrio e stabilità anche quando veniva spinto con forza dai tecnici presenti.

Ogni volta il sistema ha ricalcolato la postura e si è rimesso in piedi in pochi istanti, senza oscillazioni pericolose. Secondo LimX Dynamics è proprio questa reattività a rendere il TRON1 adatto a contesti pubblici come musei, parchi tematici e strutture educative. Luoghi dove il robot può muoversi tra le persone simulando il comportamento di un animale preistorico in modo credibile ma sicuro.

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Tecnologia avanzata e nuovi usi pubblici per il robot trasformabile

Il video mostra il T-Rex robotico sdraiato su una piattaforma, circondato dai visitatori. Quando gli operatori iniziano a spingerlo e tirarlo, il robot reagisce come un corpo vivo, assorbendo gli impatti e adattando il baricentro. La piattaforma TRON1 è progettata per analizzare in tempo reale ogni variazione di peso o direzione, caratteristica essenziale per un robot rivestito da una struttura pesante come quella di un dinosauro. La pelle artificiale, la coda e la testa massiccia non sembrano limitarne i movimenti. Ciò dimostra che la base meccanica è stata progettata proprio per supportare un utilizzo scenico di questo tipo.

LimX Dynamics descrive questo progetto come un “display mobile interattivo”, pensato per far vivere ai visitatori un incontro ravvicinato con un dinosauro in movimento. Il robot, durante la dimostrazione, ha mantenuto una velocità di circa cinque chilometri orari, sufficiente per rendere l’animazione realistica senza risultare pericoloso in aree affollate. Il controllo può avvenire tramite telecomando o tramite un sistema che ricorda un guinzaglio digitale, così da regolare la direzione e fermare immediatamente la macchina in caso di bisogno. Il cuore tecnologico è un insieme di sensori e videocamere che monitorano l’ambiente e regolano il passo del robot in base agli ostacoli.

Un elemento molto apprezzato dai gestori di musei e parchi poi è la possibilità di cambiare rapidamente il rivestimento esterno. LimX Dynamics ha progettato una struttura che permette di sostituire la “pelle” del robot in pochi minuti, così da trasformarlo non solo in un T-Rex ma anche in altre specie preistoriche. L’azienda offrirà anche formule di noleggio con personale dedicato alla formazione.