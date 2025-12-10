Robot Alpha: il nuovo umanoide velocizza lo sviluppo della locomozione

Humanoid ha presentato il suo nuovo umanoide Alpha con risultati che hanno colpito l’intero settore. L’azienda ha completato il passaggio dal concept al prototipo finale in pochi mesi, ottenendo poi la stabilità del passo dopo appena due giorni dall’assemblaggio. Il robot ha stupito per la rapidità con cui ha raggiunto una camminata credibile, un traguardo difficile per sistemi bipedi con strutture complesse. Questa accelerazione deriva da una progettazione basata sulla simulazione ad alta precisione.

Il team ha creato un modello digitale progettato per ridurre al minimo la distanza tra il mondo virtuale e quello fisico. Con strumenti come Nvidia Isaac Sim e Isaac Lab, gli ingegneri hanno raccolto milioni di secondi di training in un periodo molto breve. Quando Alpha è stato provato nella realtà, il robot ha avuto bisogno di un addestramento ridotto per ottenere un equilibrio convincente. Il corpo alto 179cm supporta movimenti vari e reazioni avanzate. Il robot può infatti resistere a spinte importanti, cambiare direzione, saltare e recuperare stabilità.

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Robot Alpha tra sensori, autonomia e nuove modalità d’uso

Il design di Alpha punta alla versatilità e a un impiego pratico in situazioni diverse. I suoi 29° di libertà consentono movimenti naturali, mentre le braccia sostengono carichi utili in molte attività. Le mani intercambiabili permettono di adattare il robot a vari compiti manuali. L’apparato sensoriale comprende videocamere, sensori di profondità e microfoni che forniscono una percezione ampia dell’ambiente. Il sistema computazionale unisce Nvidia Jetson Orin AGX e un processore Intel i9, garantendo una gestione rapida delle informazioni.

La batteria sostituibile assicura ore di lavoro continuo, caratteristica importante per attività professionali. Humanoid immagina Alpha come una soluzione per settori logistici, industriali e, in futuro, domestici. Il robot potrebbe rendere meno frustranti mansioni ripetitive o pesanti, mentre nelle abitazioni potrebbe supportare persone con difficoltà motorie. Il coordinamento delle sue azioni è affidato al framework KinetIQ, che integra linguaggio, visione e modelli decisionali. Questa struttura consente ad Alpha di collaborare con altri robot o sistemi autonomi. L’architettura modulare permette poi aggiornamenti tecnologici senza riprogettare l’intera macchina, un vantaggio in un mercato che evolve molto rapidamente.