Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Qualcomm nega problemi termici

Le voci su un possibile passaggio ai processori Exynos per Galaxy S27 Ultra sono tornate a circolare con insistenza, ma questa volta Qualcomm ha scelto di non restare in silenzio. L’azienda americana ha smentito senza mezzi termini le indiscrezioni sui presunti problemi di temperatura del suo nuovo chip di punta, lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, finito sotto i riflettori dopo alcune notizie arrivate dalla Corea del Sud.

Secondo quanto diffuso da una testata sudcoreana, il processore tenderebbe a scaldare troppo durante i test interni condotti da Samsung. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe potuto spingere il colosso coreano a rivedere le proprie scelte per il futuro top di gamma. Proprio per questo la reazione non si è fatta attendere e il direttore marketing di Qualcomm è intervenuto direttamente sul social X per contestare questa ricostruzione, con parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni.

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La smentita di Qualcomm sul surriscaldamento

Il messaggio pubblicato dal dirigente è piuttosto chiaro e punta a chiudere la questione sul nascere. Ecco la dichiarazione integrale sul presunto surriscaldamento del chip:

“Le recenti indiscrezioni relative a presunti problemi termici o di surriscaldamento dello Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sono del tutto prive di fondamento. Non esiste alcun problema termico sistemico sulla nostra piattaforma. Durante le fasi di sviluppo e test che precedono il lancio, i produttori (OEM) ottimizzano costantemente l’integrazione hardware e software, bilanciando prestazioni e consumi energetici in base ai diversi scenari d’uso. Siamo estremamente orgogliosi dell’innovazione e del forte slancio che caratterizzano la nostra piattaforma flagship di nuova generazione e continuiamo a collaborare a stretto contatto con i partner globali per garantire esperienze d’uso di altissimo livello.”

Il passaggio più interessante riguarda proprio il lavoro che precede il debutto di un nuovo smartphone. In pratica Qualcomm ricorda che, nelle settimane e nei mesi di sviluppo, i produttori intervengono di continuo sull’equilibrio tra componenti fisiche e software. L’obiettivo è trovare il giusto compromesso tra potenza e consumi energetici, adattando il comportamento del processore alle diverse situazioni di utilizzo. Detto in modo più semplice, eventuali temperature elevate registrate in questa fase rientrerebbero nel normale percorso di messa a punto e non indicherebbero un difetto strutturale della piattaforma.

Il nodo Exynos e il futuro di Galaxy S27 Ultra

La vicenda si intreccia inevitabilmente con il dibattito sulla scelta del processore per il prossimo modello di punta di Samsung. Le indiscrezioni sui problemi termici del chip americano sono state lette da molti come un possibile argomento a favore degli Exynos, la soluzione sviluppata internamente dall’azienda coreana. Con la presa di posizione ufficiale di Qualcomm, però, il quadro cambia almeno in parte, perché la casa di San Diego esclude in modo categorico l’esistenza di difficoltà legate alla gestione del calore.

Per ora nessuna decisione definitiva è stata comunicata su quale processore troverà spazio all’interno di Galaxy S27 Ultra. Il dirigente si è limitato a sottolineare l’orgoglio per la nuova piattaforma di fascia alta e la stretta collaborazione con i partner in tutto il mondo, senza entrare nel merito degli accordi con il marchio coreano.

Nel frattempo chi cerca un top di gamma Samsung può contare sull’attuale Galaxy S26 Ultra, che si trova online a prezzi decisamente più bassi rispetto al listino. Il dispositivo è disponibile da Smarter Store a 889 euro, mentre altre offerte lo propongono a 899 euro e a 938 euro, secondo l’aggiornamento del 19 ottobre 2026 delle ore 13:13.

Fonte: TecnoAndroid