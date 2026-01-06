Roborock: doppia pulizia intelligente con la F25 ACE Pro ed il Qrevo Curv 2 Flow

Nel panorama della cura della casa, i dispositivi wet&dry e i robot aspirapolvere stanno vivendo una rapida evoluzione, spinta da esigenze di praticità, igiene e integrazione digitale. Al CES 2026 di Las Vegas, Roborock ha presentato due novità che puntano a migliorare nettamente l’esperienza domestica domestica, concentrandosi su prestazioni elevate, manutenzione automatizzata e adattamento intelligente agli ambienti moderni.

Pulizia attiva e controllo totale con F25 ACE Pro

Il Roborock F25 ACE Pro amplia la gamma dei lavapavimenti senza fili introducendo la tecnologia JetFoaming, capace di trasformare una minima quantità di detergente in una schiuma ultra-densa composta da milioni di microbolle. La soluzione aderisce alle superfici, scioglie macchie complesse e consente la rimozione dello sporco in una singola passata tramite attivazione a grilletto. L’apparato tecnico include 25.000 Pa di aspirazione, 30 N di pressione verso il basso e una spazzola da 430 RPM, supportata dal sensore DirTect per il rilevamento automatico del livello di sporco e la gestione ottimizzata dell’acqua.

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Il rullo anti-groviglio con JawScrapers mantiene le superfici libere da capelli e residui liquidi, con risultati certificati SGS su peli lunghi e animali domestici. La copertura arriva fino a 0 mm dai bordi, mentre la manovrabilità è affidata alle ruote motorizzate SlideTech 2.0, che gestiscono spinta e trazione in modo indipendente. Il corpo con FlatReach 2.0 consente un’inclinazione completa fino a 180°, mantenendo aspirazione costante anche sotto arredi bassi. La base automatica lava e asciuga il rullo a 95°C, con flussi d’aria calda che prevengono umidità e odori. I test TÜV SÜD indicano una rimozione batterica del 99,99%, mentre le modalità silenziose completano il ciclo in 30 minuti a 48 dB. L’app Roborock permette controllo remoto e gestione precisa del detergente.

Qrevo Curv 2 Flow, il robot che lava mentre aspira

Accanto al lavapavimenti, Roborock ha introdotto Qrevo Curv 2 Flow, robot progettato per superfici dure e ambienti misti. Il sistema SpiraFlow lava il rullo in tempo reale grazie a otto punti di idratazione e a un raschietto che separa acqua pulita e sporca. Il rullo extra-large da 270 mm ruota fino a 220 giri al minuto con 15 N di pressione, offrendo una rimozione avanzata di macchie e batteri oltre il 99,99%. L’estensione Edge-Adaptive consente la pulizia ravvicinata a pareti e arredi, mentre il Roller Shield protegge i tappeti sollevando e schermando il rullo fino a 15 mm. L’aspirazione HyperForce da 20.000 Pa lavora in sinergia con l’intelligenza DirTect AI, che riconosce polvere e liquidi regolando automaticamente le modalità operative. Il sistema Dual Anti-Tangle, certificato SGS, gestisce efficacemente capelli e peli.

La navigazione combina luce strutturata e telecamera RGB per evitare oltre 200 ostacoli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il nuovo dock multifunzionale lava il rullo a 75°C, lo asciuga con aria calda a 55°C e gestisce lo svuotamento automatico della polvere con cicli fino a 65 giorni. L’app integra SmartPlan 3.0, supporto Matter, assistenti vocali e funzioni pet-friendly, incluse foto e videochiamate. Prezzi e disponibilità per l’Italia restano in attesa di comunicazione ufficiale.