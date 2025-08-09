AmazonNewsOfferte

Amazon ti regala il MAXI PULITO: Roborock Qrevo Curv S5X in super PROMO

Su Amazon la promo che aspira letteralmente tutto con spazzola FlexiArm, potenza 18.500Pa e moci autopulenti che ti aspettano.

scritto da Rossella Vitale
Hai un cane, un gatto o semplicemente perdi  molti capelli? Il tuo aspirapolvere è stanco, rumoroso e spesso intasato? O forse sei stanco tu. Amazon ti dà la scusa perfetta per smettere di inseguire i peli con la scopa in mano. Con questo piccolo robot iper-tecnologico, ti basta schiacciare un bottone e via: il pavimento torna a risplendere, senza rotture, senza attorcigliamenti e aver bisogno dei tuoi sforzi. Amazon ci mette il robot, tu metti i piedi sul divano con le cuffie e ti vedi un bell’episodio della tua serie preferita. Lui lavora, evita gli ostacoli, lucida ogni angolo, ti lascia tempo per respirare. E tutto questo è in offerta? Beh ovvio, Amazon regala solo il top con il massimo della tecnologia esistente!

Roborock Qrevo Curv S5X: potenza Amazon da 18.500Pa

Con un prezzo bomba di soli 749,99€, grazie allo sconto -25% su Amazon, il Roborock Qrevo Curv S5X è un affare imperdibile. E non parliamo di un robot qualsiasi. Qui si entra nel mondo della pulizia intelligente, grazie al doppio sistema antigroviglio che mette in riga capelli lunghi e peli di animali. La sua aspirazione HyperForce da 18.500Pa non ha pietà per lo sporco più ostinato. A tappeti e fughe dice addio con 200 giri al minuto, mentre la spazzola FlexiArm si infila ovunque per pulire dove altri si arrendono. Il mocio si solleva da solo di 10 mm, così non sbava sui tappeti e li tratta con rispetto. Il dock non è da meno: autopulizia a 75°C, asciugatura ad aria calda, svuotamento automatico fino a 7 settimane. Amazon ti regala proprio adesso questa promo eccezionale, ma mica dura per sempre eh! Sbrigati e clicca qui per acquistare il tuo device nuovo di zecca!

