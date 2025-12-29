Risparmiate il 58% su Amazon per l’acquisto delle Beats Studio Pro

Le Beats Studio Pro sono cuffie over-ear di ottima qualità generale, che puntano a soddisfare l’udito e le aspettative anche degli audiofili, portandoli comunque a dover investire cifre tutt’altro che elevate per il loro acquisto. Nel corso degli anni, dato che non sono di primissimo pelo, il prezzo finale di vendita è fortemente sceso, sino ad arrivare a livelli inediti come quelli odierni su Amazon.

Sebbene l’azienda Beats sia divenuta di proprietà di Apple, va fatto notare che le cuffie possono essere tranquillamente utilizzate con qualsiasi sistema operativo, di conseguenza sono facilmente utilizzabili sia con iOS che con Android, ma anche con MacOS o Windows, senza vincoli particolari da segnalare. La connessione avviene direttamente tramite il bluetooth, per una versatilità e facilità di utilizzo senza precedenti; integrano cancellazione del rumore attiva (la solita ANC), con un buon isolamento passivo di base e la possibilità di sfruttare il collegamento fisico posto direttamente sul padiglione di destra.

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La batteria integrata è complessivamente molto buona, si estende per lunghe giornate di utilizzo, per poi richiedere la ricarica tramite USB-C e il collegamento diretto alla presa di corrente. Al momento attuale sono ben 6 le colorazioni disponibili su Amazon tra cui potete scegliere, ma solamente quattro sono in vendita al prezzo indicato nel nostro articolo.

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Amazon: risparmio fuori di testa per le Beats Studio Pro

Potete risparmiare davvero molto sull’acquisto delle Beats Studio Pro, partendo da un listino di 339,95 euro, per scendere del 58%, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 169 euro. Andate subito su questo link per l’acquisto.

All’interno della confezione troverete, oltre alle cuffie in sé, anche una custodia per il trasporto, il cavo USB-C to USB-C e un cavo audio analogico da 3,5mm.