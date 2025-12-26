Ricoh GR IV HDF: ecco la fotocamera per i nostalgici

La nota società che si occupa di sviluppare macchine fotografiche ha deciso di rilanciare rilasciando una nuova fotocamera compatta di fascia alta con focale fissa, quest’ultima viene proposta ora nella versione con filtro HDF, il quale permette di ottenere immagini del sapore nostalgico tipiche della fotografia pellicola, questo modello tra l’altro sarà accompagnato da un ulteriore terzo modello interamente dedicato alla fotografia in bianco e nero, il nome di quest’ultimo sarà Ricoh GR IV Monochrome, consenso di immagine monocromatico che arriverà la prossima primavera.

Nella fotocamera in questione, il filtro HDF può essere attivato e disattivato a piacimento tramite un interruttore in modo da offrire all’utente la massima libertà nello scegliere in base ovviamente all’effetto che si vuole dare allo scatto, nel primo caso ovviamente si avranno immagini morbide e delicate con una diffusione delle aree più illuminate, mentre nel secondo il risultato sarà il medesimo che si otterrebbe scattando con la macchina classica senza filtro, per distinguere tra la fotocamera dotata del filtro e quella senza, la società ha dotato la prima di un pulsante di scatto di colore argento, ecco di seguito le specifiche tecniche complete.

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Le caratteristiche della macchina fotografica