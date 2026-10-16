Richiamo Volkswagen: oltre 11.000 auto per le cinture anteriori

Un nuovo richiamo Volkswagen coinvolge oltre 11.000 vetture tra il marchio tedesco e Cupra, e questa volta il problema tocca un elemento delicatissimo come le cinture di sicurezza anteriori. Nel mirino sono finite ID. Polo, Cupra Terramar e Cupra Raval, tre modelli nei quali il sistema di fissaggio potrebbe presentare un difetto di fabbrica capace di ridurre la protezione degli occupanti in caso di incidente.

Per il colosso di Wolfsburg non è un periodo semplice. Negli ultimi anni l’immagine di marchio quasi infallibile sul piano tecnico si è incrinata sotto il peso di una lunga serie di richiami che hanno colpito i principali modelli in listino. Prima è arrivato un massiccio problema meccanico allo sterzo, poi sono emersi alcuni difetti specifici legati a Tiguan 2025. Ora l’attenzione si sposta sui sistemi di ritenuta e a segnalarlo è stata la KBA, l’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici, che ha parlato apertamente di una ridotta efficacia delle cinture in caso di urto.

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Cosa succede sulla Volkswagen ID. Polo

Il caso della ID. Polo riguarda in particolare il lato del passeggero. Secondo quanto comunicato dall’ente tedesco, la cintura potrebbe non essere stata fissata correttamente al punto di ancoraggio del montante B. In una situazione di impatto questo significherebbe una protezione inferiore a quella prevista, cioè proprio il contrario di ciò che ci si aspetta da un dispositivo pensato per trattenere il corpo nei momenti più critici.

La faccenda pesa ancora di più perché la compatta elettrica di Wolfsburg è stata lanciata da relativamente poco tempo. Il richiamo interessa 1.109 veicoli in tutto il mondo, di cui 239 immatricolati in Germania. Gli esemplari coinvolti sono stati prodotti tra il 21 luglio 2026 e il 3 settembre 2026 e l’intervento è identificato dal codice 69G1, mentre il numero di riferimento assegnato dalla KBA è 17099R.

Cupra Terramar e Raval, un difetto su scala globale

Sul fronte spagnolo i numeri cambiano parecchio. Per Cupra Terramar e Cupra Raval si tratta di un problema globale che riguarda complessivamente 10.151 unità, 1.936 delle quali in Germania. Qui l’anomalia non si limita al montante perché coinvolge anche il fissaggio delle cinture anteriori al punto di ancoraggio inferiore. Le auto interessate sono uscite dalla linea di produzione tra il 7 giugno 2025 e il 3 settembre 2026. Il codice dell’operazione è 69C8 e il numero di riferimento KBA è 17072R.

L’autorità tedesca non ha fornito ulteriori dettagli tecnici, ma l’indicazione per i proprietari è piuttosto chiara: conviene far controllare il veicolo il prima possibile per capire se rientra tra quelli colpiti dall’avaria. Al momento non risultano lesioni personali ai clienti collegate ai due richiami, un dato che almeno sul piano delle conseguenze dirette lascia tirare un sospiro di sollievo.

Volkswagen e Cupra hanno invitato chi possiede questi modelli a recarsi presso un centro assistenza autorizzato. In officina i tecnici verificheranno il corretto aggancio di ciascuna cintura e, se necessario, provvederanno a sostituire il componente difettoso. Al momento del contatto con l’assistenza i clienti della ID. Polo dovranno indicare il codice di richiamo 69G1, mentre chi guida una Terramar o una Raval dovrà comunicare il codice 69C8.

Fonte: TecnoAndroid