Autostrada dell’idrogeno, la Francia riusa 820 km di tubi del gas

La Francia ha deciso di recuperare le sue vecchie tubature del gas per costruire una vera e propria autostrada dell’idrogeno. Il progetto prevede una condotta di circa 820 chilometri destinata ad attraversare il Paese partendo da Fos-sur-Mer e arrivando fino alla frontiera con la Germania. L’obiettivo è trasportare idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio verso gli stabilimenti industriali, sia in territorio francese sia oltre confine.

Si tratta di un’infrastruttura che cambia il modo di pensare la rete energetica francese. Invece di costruire tutto da capo, l’idea è dare una seconda vita a condotte nate per un altro scopo e adattarle a un vettore energetico diverso. La logica è piuttosto intuitiva perché permette di sfruttare tracciati già esistenti anziché scavarne di nuovi su centinaia di chilometri.

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Autostrada dell’idrogeno: una dorsale da 2 milioni di tonnellate all’anno

I numeri aiutano a capire la portata dell’operazione. A partire dal 2032 la nuova linea potrà movimentare fino a 2 milioni di tonnellate di idrogeno all’anno. È una capacità considerevole, che colloca il progetto ben lontano dalla dimensione di un semplice esperimento pilota. Qui l’ambizione è creare un collegamento stabile e di lunga durata, in grado di sostenere volumi importanti con continuità.

Il calendario fissato dice anche un’altra cosa. Tra oggi e l’entrata in funzione passeranno ancora diversi anni, un periodo che servirà a trasformare le vecchie tubature in un sistema adatto a questo gas. La data del 2032 rappresenta quindi il momento in cui la condotta sarà pronta a lavorare a pieno ritmo, con quel tetto massimo di 2 milioni di tonnellate annue come riferimento.

Va sottolineato poi il tipo di idrogeno coinvolto. La linea è pensata per l’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, due categorie che puntano entrambe a ridurre l’impatto ambientale rispetto alle fonti tradizionali. Il tracciato, insomma, non nasce solo per spostare energia da un punto all’altro, ma per far viaggiare un combustibile più pulito lungo tutta la sua estensione.

Dalle fabbriche francesi al nord dell’Europa

Il cuore del progetto sta nella sua destinazione finale. L’idrogeno trasportato servirà ad alimentare le fabbriche francesi e quelle del nord del continente, trasformando la condotta in un’arteria che va ben oltre i confini nazionali. La scelta di spingere il tracciato fino alla Germania racconta proprio questa vocazione europea, con la Francia che si candida a fare da corridoio per un’intera area industriale.

Un’opera del genere ha anche un peso strategico evidente. Collegare Fos-sur-Mer alla frontiera tedesca significa unire due estremità del Paese lungo un asse che attraversa il territorio da sud verso nord est. Lungo questo percorso il nuovo gas potrà raggiungere gli impianti che ne avranno bisogno, senza dover ricorrere ad altri mezzi di trasporto meno pratici su distanze così lunghe.

Il riutilizzo delle infrastrutture esistenti resta comunque l’aspetto più curioso dell’intera vicenda. Tubi posati per il gas tradizionale si preparano a trasportare un vettore energetico diverso, inserendosi in una strategia che punta a valorizzare ciò che già c’è. Sono circa 820 chilometri di condotta che, una volta riconvertiti, dal 2032 porteranno fino a 2 milioni di tonnellate di idrogeno ogni anno verso gli stabilimenti della Francia e del nord dell’Europa.

Fonte: TecnoAndroid