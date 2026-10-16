KTC, tre monitor gaming in offerta su AliExpress: prezzi e codici sconto

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Dalle immagini in 4K ad alta frequenza di aggiornamento fino ai pannelli pensati per giocare in Full HD a 240 Hz, la gamma di monitor KTC propone tre soluzioni per esigenze e budget differenti. I modelli M27P6S, M27T6S e H24F7-2 puntano su caratteristiche come frequenze elevate, tempi di risposta rapidi e tecnologie per migliorare la resa visiva durante il gaming.

In occasione della promozione su AliExpress del 15 ottobre, è possibile acquistare i tre monitor a prezzi scontati. Per i primi due sono disponibili codici promozionali da 15 euro, mentre il modello H24F7-2 raggiunge il prezzo indicato dopo l’applicazione del relativo coupon.

KTC M27P6S: monitor 4K da 160 Hz con modalità Full HD a 320 Hz

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Il KTC M27P6S è un monitor gaming da 27 pollici pensato per chi cerca un’elevata definizione senza rinunciare alla fluidità. Il pannello raggiunge la risoluzione 4K UHD da 3840 × 2160 pixel con una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, adatta a valorizzare sia i dettagli grafici sia la reattività durante il gioco.

Per gli scenari competitivi è disponibile anche una modalità doppia che passa al Full HD, con risoluzione di 1920 × 1080 pixel e frequenza fino a 320 Hz. Il monitor integra inoltre 2304 zone di oscuramento locale, una caratteristica pensata per migliorare la gestione del contrasto e delle aree chiare e scure dell’immagine.

Applicando il codice TEM27P6S, è possibile ricevere uno sconto di 15 euro, arrivando a pagarlo solamente 384,99 euro a questo link.

KTC M27T6S: Mini LED QHD fino a 210 Hz

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Il KTC M27T6S è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD di 2560 × 1440 pixel. Il pannello Fast IPS raggiunge una frequenza di aggiornamento di 200 Hz, con possibilità di overclock fino a 210 Hz, per una visualizzazione più fluida nei giochi veloci.

La retroilluminazione Mini LED con 1152 zone di local dimming permette di controllare la luminosità in aree distinte dello schermo, mentre la certificazione HDR1000 indicata nella denominazione del prodotto punta a una maggiore resa dei contenuti ad alta gamma dinamica. Completano la dotazione il tempo di risposta dichiarato di 1 ms MPRT, Adaptive Sync e un supporto regolabile in altezza.

La spesa finale per il suo acquisto scende a soli 254,99 euro a questo link, con l’applicazione del coupon TEM27T6S.

KTC H24F7-2: Full HD a 240 Hz per il gaming competitivo

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Il KTC H24F7-2 è la proposta più economica della selezione. Il monitor da 23,8 pollici utilizza un pannello Fast IPS con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, caratteristiche interessanti per chi gioca soprattutto a titoli competitivi e preferisce dare priorità alla fluidità.

Il tempo di risposta dichiarato è di 1 ms MPRT, mentre il supporto a FreeSync e la compatibilità con G-Sync aiutano a ridurre fenomeni come tearing e stuttering con configurazioni compatibili. Sono presenti anche il supporto HDR400, la copertura del 99% dello spazio colore sRGB e un supporto regolabile in altezza. Sul fronte della connettività sono disponibili HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4.

Per questo modello non è indicato un codice alfanumerico dedicato: il prezzo promozionale viene raggiunto dopo l’applicazione del coupon previsto su AliExpress, arrivando così a spendere, tramite questo link, soli 109 euro.