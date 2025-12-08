Rete quantistica fusa: la fibra da 120€ che unisce sistemi separati

L’idea che una fibra ottica acquistabile per meno di 120€ possa diventare la base di un esperimento pionieristico sembra quasi paradossale. Eppure è proprio da questo dettaglio che arriva una delle prove più avanzate nello sviluppo delle reti quantistiche. Il team della Heriot-Watt University ha mostrato per la prima volta che due reti quantistiche completamente indipendenti possono fondersi in un’unica infrastruttura dinamica, capace di riconfigurarsi e di distribuire entanglement tra otto utenti diversi. Il segreto è nascosto nella natura caotica delle fibre multimodali. Invece di costruire nuovi componenti costosi e dedicati, i fisici hanno sfruttato i percorsi complessi della luce all’interno della fibra trasformando quel disordine in un circuito ottico programmabile.

Attraverso una modulazione precisa dell’ingresso luminoso, la fibra assume il comportamento di un router quantistico. E’ quindi in grado di riorganizzare le connessioni tra gli utenti in tempo reale, passando da configurazioni locali a collegamenti globali. Una simile flessibilità non era mai stata dimostrata con questo grado di complessità. Ma soprattutto non era mai stata applicata all’entanglement multiplexato. Ovvero una tecnica che consente a più canali indipendenti di condividere la stessa infrastruttura senza interferenze, uguale a quanto avviene nelle telecomunicazioni convenzionali. La dimostrazione più rilevante è arrivata dal teletrasporto simultaneo di stati quantistici su due coppie distinte di utenti. Ciò costituisce una prova concreta della scalabilità del sistema e passo preliminare verso un vero internet quantistico.

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Rete quantistica fusa: verso un’infrastruttura più economica, scalabile e connessa

Uno dei principali ostacoli alla crescita delle reti quantistiche è sempre stato il costo elevato delle apparecchiature necessarie a rilevare e instradare segnali quantistici. Questa nuova metodologia utilizza invece strumenti già disponibili sul mercato, ma non solo. Riduce drasticamente la complessità e apre alla possibilità di collegare nodi quantistici distribuiti sul territorio senza dover ricorrere a infrastrutture specializzate. I ricercatori sottolineano che un giorno lo stesso principio potrebbe essere impiegato per connettere piccoli computer quantistici, trasformandoli in un unico processore distribuito ad alte prestazioni.

Il progetto si inserisce nel programma Integrated Quantum Networks Hub, finanziato con 22 milioni di euro e finalizzato a costruire entro il 2035 la rete quantistica più avanzata del pianeta. L’iniziativa riunisce università e partner industriali che puntano a trasformare le reti quantistiche in tecnologie operative destinate alla sicurezza delle comunicazioni e alla futura interconnessione di processori quantistici. Gli autori dello studio, pubblicato su Nature Photonics, precisano che il sistema dimostrato è ancora lontano da un’applicazione commerciale. La sua struttura modulare e riconfigurabile rappresenta però una base estendibile che potrebbe velocizzare l’evoluzione del settore.