Rete elettrica USA: l’energia c’è, ma non riesce a viaggiare

La rete elettrica statunitense viene spesso descritta come la più grande macchina mai costruita dall’uomo, eppure proprio questo gigante sta mostrando un limite che appare ogni giorno più evidente. Il nodo non riguarda tanto la quantità di elettricità disponibile quanto la possibilità di spostarla dove serve. L’energia insomma c’è, ma mancano le infrastrutture capaci di trasportarla in modo adeguato.

Si tratta di un problema meno intuitivo di quanto possa sembrare. Quando si parla di elettricità il pensiero corre quasi sempre alle centrali e agli impianti, cioè ai luoghi da cui nasce la corrente. Molto più raramente ci si sofferma su tutto quello che sta in mezzo, ovvero su quel sistema di collegamenti che porta l’energia dal punto in cui viene generata fino a case, uffici e fabbriche. Ed è proprio in queste infrastrutture che la macchina americana comincia a mostrare la corda.

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Un gigante che fatica a muoversi

Immaginare la rete elettrica USA come un’unica enorme macchina aiuta a cogliere la portata della questione. Come qualsiasi meccanismo complesso funziona bene solo se ogni ingranaggio è all’altezza del proprio compito. Quando una parte resta indietro, l’intero sistema ne risente. Nel caso statunitense l’anello debole sembra essere proprio la capacità di trasporto, rimasta inadeguata rispetto alle esigenze attuali.

Il paradosso è piuttosto curioso. Non ci si trova davanti a una carenza di produzione in senso stretto ma a una sorta di collo di bottiglia, dove l’energia potenzialmente disponibile rischia di restare ferma senza riuscire a raggiungere chi ne ha bisogno. Per un sistema di queste dimensioni è una sfida tutt’altro che banale da gestire e soprattutto da sostenere nel tempo, perché mantenere in efficienza una struttura così vasta richiede uno sforzo continuo.

Blackout e transizione energetica, cosa c’è in gioco

Le conseguenze di questo squilibrio non sono soltanto teoriche. Senza nuovi investimenti nelle infrastrutture il pericolo più immediato è quello dei blackout, ovvero le interruzioni di corrente che si verificano quando il sistema non riesce a distribuire l’energia in maniera efficiente. Per un paese che dipende dall’elettricità in quasi ogni aspetto della vita quotidiana e dell’economia si tratta di uno scenario da scongiurare con decisione.

C’è poi un secondo fronte, forse meno visibile ma altrettanto delicato. Una rete che non riesce a trasportare l’energia in modo adeguato finisce per frenare anche la transizione energetica. Il passaggio verso nuove fonti ha bisogno di collegamenti in grado di accogliere e smistare la corrente prodotta, e se questi collegamenti risultano insufficienti anche gli impianti più moderni faticano a esprimere tutto il loro potenziale. I ritardi diventano così quasi una conseguenza naturale.

Fonte: TecnoAndroid