Insta360 Luna Pro: sensore da 1 pollice e video 8K e portabilità al top (RECENSIONE)

La Insta360 Luna Pro vuole mettere in un dispositivo compatto una parte delle possibilità che normalmente richiedono una videocamera dedicata, un sistema di stabilizzazione separato e diversi accessori. Il suo elemento distintivo è l’unione tra sensore da 1 pollice, ottica luminosa, stabilizzazione meccanica su tre assi e registrazione video fino a 8K. A questo si aggiunge un touchscreen rimovibile, una soluzione che cambia il modo in cui si può controllare la videocamera quando è montata su un supporto o utilizzata per riprese in movimento.

Il progetto si rivolge soprattutto a chi produce contenuti per il web, vlog, reportage di viaggio e video verticali, ma anche a chi vuole maggiore controllo sull’immagine senza trasportare un’attrezzatura articolata. La scheda tecnica è ambiziosa: comprende registrazione a 10 bit, profilo I-Log, Dolby Vision, modalità PureVideo, slow motion in 4K e fotografie fino a 37 megapixel. Il valore della Luna Pro si misura quindi nella capacità di combinare qualità d’immagine, stabilità e versatilità in un formato facilmente trasportabile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Design e costruzione: compatta, ma con una struttura particolare

La Luna Pro misura 52,78 × 155,7 × 38,47 mm e pesa 215 grammi nella versione Nero Notte oppure 218 grammi in Bianco Stellare. Si tratta di un dispositivo stretto e allungato, progettato per essere impugnato direttamente oppure fissato a un accessorio. Il peso contenuto è un vantaggio nelle riprese a mano libera e durante i viaggi, perché limita l’ingombro e rende meno impegnativo portarla con sé per sessioni prolungate. La presenza del gimbal integrato è centrale nell’architettura del prodotto. Non bisogna infatti considerarla una semplice videocamera con stabilizzazione elettronica: il sistema meccanico muove fisicamente l’ottica per compensare parte dei movimenti dell’operatore. Questo permette di mantenere l’inquadratura più regolare mentre si cammina, si segue un soggetto o si cambia direzione. La stabilizzazione meccanica non elimina comunque ogni oscillazione, soprattutto quando il movimento coinvolge gli spostamenti verticali del corpo, ma rappresenta un elemento importante per ottenere riprese più controllate.

La struttura integra inoltre un touchscreen rimovibile da 2 pollici (e due pulsanti personalizzabili), collegato al sistema principale tramite connessione wireless. È una soluzione utile quando la videocamera viene posizionata lontano dall’operatore o in una posizione poco accessibile: lo schermo separato può rendere più semplice controllare l’inquadratura e gestire la registrazione senza dover raggiungere direttamente il corpo macchina. Il telecomando ospita anche uno dei quattro microfoni complessivi, mentre gli altri tre sono distribuiti sul gimbal (non richiede quindi l’utilizzo di un componente esterno). La compattezza comporta inevitabilmente alcuni compromessi. Un dispositivo così piccolo concentra in poco spazio sensore, elettronica, batteria, sistema di movimento e connessioni. La comodità è evidente, ma per un utilizzo intensivo è importante considerare anche la gestione della temperatura, l’autonomia nelle modalità più impegnative e la necessità di proteggere la parte meccanica durante il trasporto. La scheda tecnica indica una temperatura operativa compresa tra 0 e 40 °C: è un intervallo da tenere presente quando si pianificano riprese in condizioni ambientali particolarmente calde o fredde.

Sensore da 1 pollice e ottica f/1.8

Il cuore della parte fotografica è il sensore da 1 pollice, abbinato a un obiettivo con apertura f/1.8 e focale equivalente a 20 mm nel formato 35 mm. La distanza minima di messa a fuoco dichiarata è di 9 centimetri, un dato che amplia le possibilità nelle riprese ravvicinate di oggetti, dettagli e prodotti.

La dimensione del sensore è uno degli aspetti più significativi della Luna Pro. In condizioni comparabili, una superficie di acquisizione più ampia può raccogliere più luce rispetto a sensori più piccoli, con benefici potenziali nella gestione delle scene poco illuminate, nella resa delle ombre e nella flessibilità dell’immagine L’apertura f/1.8 favorisce l’ingresso della luce e può aiutare quando si registra in interni o nelle ore serali. La focale equivalente di 20 mm offre un campo visivo ampio, adatto a riprendere una persona insieme all’ambiente circostante, a raccontare un viaggio o a realizzare contenuti in cui l’operatore compare nell’inquadratura. Non è però una focale estremamente grandangolare: per determinate riprese architettoniche o per ampliare ulteriormente la scena può essere utile valutare gli accessori ottici compatibili. La messa a fuoco minima di 9 cm permette di avvicinarsi agli oggetti senza doverli necessariamente riprendere da una distanza considerevole. È una possibilità interessante per chi crea video dimostrativi, mostra accessori o vuole alternare in un vlog il volto del presentatore a particolari della scena.

Video fino a 8K: risoluzione e frequenze di registrazione

Il formato massimo arriva a 8K in 16:9, con risoluzione di 7680 × 4320 pixel e frequenze di 30, 25 o 24 fotogrammi al secondo. È disponibile anche il formato 8K in rapporto 2,35:1, a 7680 × 3264 pixel, con le stesse frequenze. La risoluzione elevata offre margine per ritagliare l’immagine in post-produzione e può essere utile per produzioni destinate a schermi ad alta definizione. Richiede però più spazio di archiviazione e risorse maggiori durante montaggio ed esportazione.

Il 4K offre una scelta molto più ampia di frequenze. In formato 16:9 sono disponibili 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25 e 24 fps; il formato verticale 9:16 supporta 30, 25 e 24 fps. Anche il formato 2,7K presenta opzioni utili per chi alterna riprese tradizionali e contenuti dinamici. In 16:9 la risoluzione è di 2688 × 1520 pixel e sono disponibili 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25 e 24 fps. Il formato verticale 9:16, da 1520 × 2688 pixel, arriva a 60 fps. Scendendo al Full HD, cioè 1920 × 1080 pixel, la videocamera può registrare fino a 240 fps in 16:9, con opzioni anche a 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25 e 24 fps. Per il verticale Full HD, da 1080 × 1920 pixel, sono previsti fino a 60 fps.

Questa varietà consente di scegliere il formato in funzione del risultato desiderato. Le frequenze elevate sono adatte a rallentare l’azione in fase di montaggio, mentre 24 o 25 fps possono dare alle riprese un aspetto più vicino al linguaggio cinematografico. Il 4K a 120 fps rappresenta una combinazione particolarmente interessante per scene d’azione e dettagli in slow motion; il Full HD a 240 fps privilegia invece la fluidità del rallentamento, rinunciando alla definizione superiore dei formati 4K. La videocamera supporta inoltre Time-lapse, TimeShift e Barrel Roll, oltre alle modalità Video, PureVideo e Slow Motion. Il time-lapse registra sequenze pensate per comprimere eventi lunghi in pochi secondi, mentre TimeShift permette di realizzare riprese accelerate in movimento. Barrel Roll è orientata a effetti di rotazione dell’inquadratura. Sono strumenti che ampliano la varietà creativa senza dover necessariamente ricorrere a un sistema di ripresa diverso.

PureVideo, Dolby Vision e profilo I-Log a 10 bit

La Luna Pro non si limita a offrire risoluzioni elevate: integra modalità e profili che puntano a gestire meglio situazioni di ripresa differenti. PureVideo è dedicata alle scene in cui la luce è limitata e può essere utile per contenuti serali o interni. In questa modalità sono indicate registrazioni in 4K 16:9 fino a 60 fps, oltre a opzioni in 2,7K e Full HD. Come accade per ogni modalità di elaborazione dedicata alle basse luci, il risultato va valutato considerando il livello di dettaglio, il rumore digitale e la naturalezza del movimento: l’obiettivo è migliorare la leggibilità della scena, non trasformare qualsiasi ambiente buio in una ripresa perfetta.

Il supporto a Dolby Vision rappresenta un’altra opzione per chi desidera una gestione dell’immagine orientata all’ampia gamma dinamica. La scheda tecnica indica Rec. 2020 per il video Dolby Vision, mentre il video standard utilizza Rec. 709. Il profilo I-Log a 10 bit è particolarmente importante per chi interviene in post-produzione: una maggiore profondità colore offre più livelli disponibili per rappresentare le sfumature, rendendo potenzialmente più flessibili le regolazioni cromatiche e di esposizione.

La registrazione video a 10 bit è un elemento da non sottovalutare per chi vuole uniformare riprese effettuate in condizioni di luce diverse o costruire un look specifico in montaggio. Non elimina i limiti dell’esposizione e non recupera dettagli che il sensore non ha registrato, ma può offrire più margine rispetto a una registrazione con profondità colore inferiore. Per sfruttarlo al meglio servono comunque un flusso di lavoro adatto e una corretta gestione del colore. Il bitrate massimo dichiarato è di 120 Mbps, con codifica H.265 e file video in formato MP4. H.265 consente una compressione efficiente, ma la compatibilità e la fluidità di riproduzione dipendono anche dal dispositivo utilizzato per montare i filmati.

Fotografie fino a 37 megapixel e controlli manuali

La parte fotografica offre la modalità UltraPhoto, con immagini fino a 37 megapixel, pari a 7040 × 5288 pixel oppure 6144 × 6144 pixel, a seconda del formato. È prevista anche una risoluzione da 33 megapixel in 7680 × 4320 pixel. La modalità Standard scende a 9 megapixel, con risoluzione di 3520 × 2644 o 3072 × 3072 pixel, oppure a 8 megapixel per immagini da 3840 × 2160 pixel.

La possibilità di salvare file JPG e RAW aggiunge flessibilità. Il JPG è pratico quando si vuole condividere rapidamente una fotografia, mentre il RAW in formato DNG consente un controllo più ampio in fase di sviluppo. La scheda indica profondità di 8 bit per le fotografie JPG e 16 bit per i DNG: il dato riguarda la rappresentazione del file e il margine di elaborazione, non significa che ogni immagine contenga automaticamente più dettaglio visibile.

I controlli di esposizione permettono una compensazione da −4 a +4 EV, un intervallo ISO da 100 a 6400 e tempi di scatto fotografico compresi tra 1/8000 di secondo e 30 secondi. Per i video, i tempi indicati vanno da 1/8000 a 1/2 di secondo. Il bilanciamento del bianco può essere impostato tra 2000 e 10000 K, offrendo un controllo utile quando si vuole mantenere una resa cromatica coerente tra diverse inquadrature. La modalità Live Frame supporta tre formati: 16:9 a 3840 × 2160 pixel, 4:3 a 3520 × 2644 pixel e 1:1 a 3072 × 3072 pixel. La possibilità di scegliere il rapporto d’immagine aiuta chi produce contenuti destinati a piattaforme differenti, evitando di dover adattare ogni volta il materiale partendo da un unico formato.

Gimbal a tre assi: la stabilizzazione nel dettaglio

La stabilizzazione è una parte essenziale della Luna Pro. Il sistema offre un intervallo controllabile di −57°/+235° sull’asse orizzontale, −57°/+120° in inclinazione e −50°/+50° sul rollio. La gamma meccanica dichiarata è più ampia: da −63° a +240° in rotazione orizzontale, da −98° a +180° in inclinazione e da −63° a +220° sul rollio. La distinzione tra intervallo controllabile e gamma meccanica è importante: il primo indica il campo entro cui il sistema può essere comandato, mentre la seconda descrive l’escursione fisica del meccanismo. Il gimbal può raggiungere una velocità di controllo massima di 210° al secondo, mentre l’intervallo di vibrazione angolare dichiarato è di ±0,005°. Quest’ultimo è un valore tecnico relativo alla precisione del sistema, non una garanzia che ogni filmato risulti privo di vibrazioni in qualsiasi condizione.

Audio: quattro microfoni e modalità dedicate

La dotazione audio comprende quattro microfoni: tre sul gimbal e uno sul touchscreen rimovibile. La videocamera offre modalità per la riduzione del rumore del vento, l’enfasi della voce e la registrazione dell’audio originale. Il formato dichiarato è AAC a 48 kHz e 32 bit.

Queste opzioni rispondono a esigenze diverse. La riduzione del vento può essere utile nelle riprese all’aperto, mentre l’enfasi vocale punta a rendere più comprensibile chi parla. L’audio originale, invece, è preferibile quando si desidera conservare maggiormente l’ambiente sonoro della scena. Il comportamento concreto dipende dal posizionamento della videocamera, dalla distanza dalla persona che parla e dal rumore circostante. La compatibilità con Insta360 Microfono Air, Insta360 Mic Pro e con il sistema Bluetooth Insta360 Head Tracker per POV amplia le possibilità di utilizzo. Un microfono dedicato può essere utile quando il soggetto si trova lontano dalla videocamera o quando il contenuto richiede una voce più isolata dal rumore ambientale. La presenza di microfoni integrati è comoda per partire rapidamente, ma nelle produzioni in cui il parlato è centrale la scelta del sistema audio resta determinante.

Memoria, connettività e compatibilità

La Luna Pro integra 47 GB di memoria e supporta schede microSD fino a 2 TB. La memoria interna permette di iniziare a registrare senza acquistare subito una scheda, mentre l’espansione offre maggiore libertà per video lunghi e file ad alta risoluzione. È consigliabile scegliere schede adeguate alle velocità richieste dalle modalità utilizzate, soprattutto quando si registrano formati impegnativi o frequenze elevate. La connettività comprende USB-C 3.0, Wi-Fi 6 sul corpo principale e Wi-Fi 4 sul touchscreen rimovibile. Il gimbal supporta le bande Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz, mentre il touchscreen utilizza la banda a 2,4 GHz. È presente anche il Bluetooth con profili BR/EDR/BLE, nella banda operativa da 2402 a 2480 MHz. La differenza tra le generazioni Wi-Fi dei due componenti riflette le rispettive funzioni: la videocamera principale gestisce il collegamento più avanzato, mentre il display rimovibile è pensato per il controllo.

Per utilizzare l’app sono richiesti dispositivi iOS con chip A14 o successivo e iOS 15 o versioni successive, oppure dispositivi con Android 10 o successivo. Alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale e particolarmente impegnative possono non offrire prestazioni ottimali sui dispositivi meno potenti. L’attivazione tramite NFC è supportata sugli iPhone 12 e successivi e sui dispositivi Android dotati di NFC compatibile; in assenza di NFC, la connessione e il controllo della videocamera possono comunque essere disponibili.

Autonomia e ricarica

La batteria del gimbal principale ha una capacità di 1550 mAh, mentre quella del touchscreen rimovibile è da 210 mAh. L’autonomia dichiarata arriva a 240 minuti, ma il dato va letto nel contesto del test: registrazione Full HD a 24 fps, schermo e Wi-Fi spenti, temperatura di 25 °C. Non rappresenta quindi una stima universale per tutte le modalità. Registrare in 8K, utilizzare frequenze elevate, mantenere lo schermo acceso e sfruttare le connessioni wireless può modificare sensibilmente il consumo energetico. Per una giornata di riprese è opportuno pianificare l’autonomia sulla base del formato effettivamente utilizzato, senza assumere che il valore massimo dichiarato sia replicabile in ogni situazione.

La ricarica avviene tramite USB-C. Con un caricatore USB-C da 30 W compatibile con PD 3.0 PPS, il produttore indica l’80% in 23 minuti e il 100% in 35 minuti. Sono valori ottenuti in laboratorio, con la videocamera spenta e a 25 °C; caricatore, temperatura e condizioni operative possono influenzare i tempi effettivi. La ricarica rapida resta comunque utile per recuperare energia durante una pausa tra una sessione e l’altra.

Considerazioni finali

La Insta360 Luna Pro si distingue per una scheda tecnica che riunisce sensore da 1 pollice, ottica f/1.8, video fino a 8K, registrazione a 10 bit, profili Dolby Vision e I-Log, fotografie fino a 37 megapixel e gimbal meccanico a tre assi. A questi elementi aggiunge un touchscreen rimovibile, quattro microfoni, memoria interna da 47 GB e supporto microSD fino a 2 TB. È una combinazione pensata per chi vuole realizzare contenuti diversi con un dispositivo compatto.

I vantaggi più evidenti sulla carta sono la versatilità dei formati, la possibilità di registrare in verticale o in orizzontale, la disponibilità di frequenze elevate per lo slow motion e il controllo creativo offerto dai profili colore. Anche il gimbal integrato e lo schermo separabile hanno un ruolo pratico: riducono la necessità di ricorrere a una struttura esterna per ogni tipo di ripresa e possono semplificare l’inquadratura quando la videocamera è montata su un supporto.

Fonte: TecnoAndroid