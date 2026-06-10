Resonance A Plague Tale Legacy: data d’uscita svelata all’Xbox Showcase

Resonance A Plague Tale Legacy ha finalmente una data d’uscita, e a svelarla è stato un video mostrato durante l’evento Xbox estivo. Asobo Studio e Focus Entertainment hanno scelto il palco digitale della casa di Redmond per togliere il velo a uno dei progetti più attesi dai fan della saga, quello spin-off che mette al centro un personaggio già conosciuto da chi ha seguito le vicende precedenti.

Cosa sappiamo del nuovo capitolo firmato Asobo Studio

C’è un dettaglio che salta subito all’occhio: questa volta i riflettori non sono puntati sui fratelli protagonisti dei capitoli passati, ma su Sophia, che diventa la figura centrale di questa nuova avventura. Una scelta interessante, perché significa allargare l’universo narrativo della serie senza per forza ripercorrere strade già battute. Asobo Studio, lo studio che ha costruito l’identità di questo franchise, torna quindi a lavorare su un ambiente che conosce a menadito, mescolando atmosfera cupa e racconto avvincente.

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L’annuncio è arrivato in un contesto particolarmente affollato. L’evento Xbox estivo, infatti, ha riservato più di una sorpresa agli appassionati. Poco prima del reveal dedicato a questo spin-off, era stato mostrato un altro video che confermava l’esclusiva console di Gears of War E-Day proprio sulle piattaforme Microsoft. Insomma, un appuntamento ricco, dove i grandi nomi del catalogo si sono alternati uno dopo l’altro, e dove c’era spazio anche per progetti che fino a poco tempo fa erano avvolti nel mistero.

Il ruolo di Focus Entertainment e l’attesa dei fan

Dietro a Resonance A Plague Tale Legacy c’è la collaborazione consolidata tra lo studio di sviluppo e Focus Entertainment, il publisher che ha accompagnato la serie fin dai suoi primi passi. Una partnership che ha già dato frutti importanti in passato e che ora si rinnova con questo nuovo titolo, pensato per ampliare un mondo narrativo che ha saputo conquistare critica e pubblico grazie a uno stile riconoscibile e a una cura particolare per l’ambientazione storica.

La presenza di Sophia come protagonista lascia intuire che il racconto prenderà direzioni nuove, mantenendo però quel filo conduttore che ha reso celebre il franchise. Per chi ha amato i capitoli precedenti, l’occasione di tornare in quel mondo da una prospettiva diversa rappresenta senza dubbio un richiamo forte.

Il fatto che l’annuncio sia stato veicolato proprio attraverso un video mostrato durante l’evento Xbox dice molto su quanto Microsoft tenga a coltivare il rapporto con gli studi terzi. Non si è trattato di un semplice messaggio promozionale, ma di un modo per dare risalto a un progetto che merita attenzione, inserendolo in una vetrina di prim’ordine accanto ad altri pesi massimi del panorama videoludico.