Nel 1996 il primo Resident Evil sembrava così crudo da mettere in allarme i suoi stessi creatori. A raccontarlo è Shinji Mikami, padre della serie, che ha ricordato come Capcom temesse di vedere il gioco escluso dagli scaffali perché troppo grottesco. A risolvere la situazione fu Sony, con un’idea tanto semplice quanto decisiva. Oggi può sembrare strano, perché nell’immaginario comune il capostipite della saga non viene associato a scene particolarmente estreme. Ma in trent’anni il modo di guardare all’orrore nei videogiochi è cambiato parecchio.

Un gioco considerato troppo grottesco

Le produzioni attuali hanno abituato il pubblico a smembramenti e dettagli macabri mostrati quasi come una vetrina tecnica, più che come qualcosa capace di disturbare davvero. Accanto ai titoli horror di oggi, il Resident Evil originale appare quasi rassicurante. Eppure all’epoca l’impatto fu tale che lo stesso Mikami si chiese se il gioco potesse davvero essere messo in commercio.

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L’aneddoto è emerso durante un podcast giapponese a cui il creatore ha partecipato il mese scorso, in occasione del trentesimo anniversario della serie. Le sue parole sono rimaste poco note fuori dal Giappone fino a questa settimana, quando alcuni passaggi dell’intervista hanno cominciato a circolare anche sui social. Tra i ricordi condivisi, uno in particolare ha attirato l’attenzione. Mikami ha spiegato che il primo capitolo veniva considerato talmente grottesco che in Capcom si temeva non fosse adatto alla vendita. Le dichiarazioni sono disponibili soltanto in giapponese, senza una trascrizione ufficiale in altre lingue, quindi i dettagli vanno presi con la dovuta cautela.

L’adesivo di Sony che salvò il debutto

Secondo il racconto di Shinji Mikami, il team non sapeva bene come muoversi. La soluzione arrivò da Sony, che propose di applicare sulla confezione un adesivo di avvertimento per segnalare ai potenziali acquirenti la presenza di scene cruente. Con quell’avviso ben visibile, il gioco avrebbe potuto essere distribuito senza problemi. Mikami ha ammesso che quella proposta li salvò davvero, permettendo al titolo di arrivare nei negozi e di dare il via a una delle saghe più longeve e amate del genere.

Un dettaglio quasi banale, a pensarci adesso, ma che all’epoca fece la differenza tra un lancio regolare e un progetto rimasto bloccato. Senza quella piccola etichetta sulla scatola, la storia del survival horror avrebbe potuto prendere una piega molto diversa.

Dal sangue di The Evil Within al nuovo studio Unbound

Il gusto per le atmosfere sanguinolente non si è certo esaurito con la saga di Resident Evil. Anche dopo l’esperienza in Capcom, Mikami ha continuato a firmare giochi decisamente cruenti, come The Evil Within 1 e 2 realizzati con Tango Gameworks. Non è chiaro però se il suo prossimo progetto avrà ancora a che fare con il survival horror. Nella stessa intervista il designer ha confermato che il suo nuovo studio, Unbound, è sulla buona strada per pubblicare il primo titolo nel 2027. Alcune dichiarazioni rilasciate in passato lasciano intendere che, dopo tre decenni trascorsi a spaventare i giocatori, Mikami potrebbe avere voglia di esplorare generi differenti.

Fonte: TecnoAndroid