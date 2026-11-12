Diesel Euro 5, blocco rinviato al 2027 per 1,2 milioni di auto

Il blocco dei diesel Euro 5 nel Bacino padano non è scattato il 1° ottobre 2026 come era stato anticipato nei giorni precedenti. La Camera ha dato il via libera al rinvio di un anno e la nuova data da segnare sul calendario diventa il 1° ottobre 2027. Il voto riguarda il decreto legge 28 settembre 2026 n. 167, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre.

Le Regioni coinvolte sono quattro, cioè Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Sono i territori che da anni applicano le limitazioni più severe contro l’inquinamento atmosferico, e non è un caso che la questione si concentri proprio lì. I numeri spiegano bene il peso della decisione. Solo nell’area padana circolano oltre 1,2 milioni di automobili a gasolio con omologazione Euro 5, a cui si aggiungono 200.000 veicoli commerciali dello stesso standard. Tutti questi mezzi restano fuori dal blocco per altri dodici mesi e potranno quindi continuare a circolare come hanno fatto finora.

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Diesel Euro 5, perché lo stop slitta al 1° ottobre 2027

Le limitazioni strutturali alla circolazione delle vetture a gasolio Euro 5 erano fissate per l’inizio di ottobre 2026. Il provvedimento varato dal Governo a fine settembre ha però spostato tutto in avanti di un anno e la Camera lo ha confermato il 10 novembre senza modifiche sostanziali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha motivato la scelta spiegando che “il rinvio evita un blocco generalizzato con conseguenze pesanti per famiglie, lavoratori e imprese che utilizzano ancora questi veicoli”. Su scala nazionale la platea è ancora più ampia. In Italia i diesel Euro 5 interessati sono circa 3,5 milioni di automobili e 600.000 veicoli commerciali leggeri, una fetta di parco circolante tutt’altro che marginale.

Lo slittamento però non va letto come un liberi tutti. Il rinvio infatti non mette fine alle limitazioni locali anticipate. Le Regioni restano libere di inserire nei propri piani per la qualità dell’aria divieti più stringenti oppure misure alternative, adattando le regole alle esigenze del proprio territorio. È quanto già successo per esempio a Roma, dove la Regione ha preso una decisione specifica sui diesel Euro 4 ed Euro 5 all’interno delle zone a traffico limitato.

Decreto legge 167/2026, ora la parola passa al Senato

Il voto di Montecitorio non chiude del tutto la partita. Il disegno di legge di conversione, identificato come atto Camera C. 3119, deve adesso approdare al Senato per il passaggio successivo. Palazzo Madama avrà a disposizione i 60 giorni previsti dalla procedura di conversione dei decreti legge per approvare il testo. Se questo termine non venisse rispettato il provvedimento decadrebbe, con tutte le conseguenze del caso per i proprietari delle auto coinvolte.

Nel frattempo continuano a valere le regole fissate dal decreto del 24 settembre. Per chi possiede un’auto diesel Euro 5 in una delle quattro regioni del Nord la scadenza del 1° ottobre 2027 rappresenta quindi già il riferimento operativo da tenere presente. Lo schema ricalca quello già visto a settembre, quando lo stop alle vetture a gasolio era stato rinviato più volte prima di arrivare al testo ora in discussione in Parlamento.

Fonte: TecnoAndroid