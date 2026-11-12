United Airlines vieta agli agenti AI di prenotare i voli

United Airlines ha deciso di mettere un freno agli agenti AI. La compagnia aerea statunitense modificherà le proprie regole di biglietteria per impedire ai sistemi di intelligenza artificiale di occuparsi della prenotazione dei voli, e il divieto non riguarderà soltanto il sito ufficiale ma anche le agenzie di viaggio terze e gli aggregatori che confrontano le tariffe. Una scelta netta che tocca tutti i canali attraverso cui oggi si acquista un biglietto.

Non si tratta di un caso isolato. United entra infatti in un gruppo sempre più nutrito di aziende, tra cui JPMorgan Chase e Amazon, che hanno scelto di tenere lontani gli agenti dai propri prodotti per evitare i problemi di sicurezza e privacy che questi strumenti inevitabilmente si portano dietro.

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Dati sensibili e norme federali dietro lo stop di United Airlines

Il primo nodo riguarda le informazioni personali. Affidare a un agente i propri dati di pagamento o le credenziali di accesso all’account significa esporre informazioni delicate, con il rischio concreto di “acquisti indesiderati, modifiche all’account o utilizzo delle miglia MileagePlus“, come spiega la stessa compagnia. In pratica un assistente digitale potrebbe compiere operazioni che l’utente non aveva alcuna intenzione di autorizzare.

C’è poi una questione normativa che pesa parecchio. Secondo United, permettere a un’intelligenza artificiale di completare una prenotazione potrebbe violare le regole già in vigore stabilite dal Dipartimento dei Trasporti e dalla Federal Aviation Administration, l’ente federale che vigila sull’aviazione civile americana. L’esempio scelto dal vettore rende bene l’idea. Durante le procedure di accettazione prima del volo solo un essere umano può dichiarare che il proprio bagaglio non contiene esplosivi, e nessun software può farlo al suo posto.

Esiste anche una preoccupazione legata alla reputazione. United preferisce non ritrovare il proprio marchio accostato a qualche incidente imbarazzante causato dagli agenti, come accaduto quando Muse di Meta ha diffuso online l’indirizzo di un utente.

Scott Kirby non vuole un altro intermediario

Come altre aziende, la compagnia punta anche a evitare che l’intelligenza artificiale si infili nel rapporto diretto con i clienti. L’amministratore delegato Scott Kirby non ha mai nascosto la riluttanza di United a lanciarsi nel commercio agentico. “Ad essere sincero, non voglio creare un altro intermediario” ha dichiarato Kirby nel corso di un evento che si è tenuto martedì.

Non tutti i vettori però la pensano allo stesso modo. Southwest, per esempio, ha sviluppato un plugin che consente agli utenti di prenotare i voli direttamente tramite ChatGPT, imboccando di fatto la strada opposta rispetto a quella scelta da United.

Il commercio agentico fatica a decollare

Per United e per le altre realtà che stanno alzando barriere contro gli agenti AI arriva comunque un segnale rassicurante. Il commercio agentico non sembra infatti conquistare le persone comuni. Durante la recente presentazione dei risultati del terzo trimestre, Uber ha reso noto di aver gestito 320 milioni tra corse e consegne nella settimana di Halloween. Di tutte queste operazioni appena 500 ordini su Uber Eats e soltanto quattro corse sono passati attraverso agenti di intelligenza artificiale. Numeri che difficilmente possono mettere in crisi un intero settore.

Del resto consegnare a un’AI la propria carta di credito è molto diverso dal fornirle le credenziali della posta elettronica, ed entrambe le cose hanno poco a che vedere con la semplice richiesta di un riepilogo delle notizie ogni mattina. Anche se un numero consistente di persone scarica applicazioni come Muse, lasciare che un agente faccia acquisti per conto nostro non risulta ancora abbastanza semplice e affidabile da diventare un’abitudine diffusa.

Fonte: TecnoAndroid