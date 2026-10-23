Renault 4 elettrica: fino a 415 km grazie all’aerodinamica

La nuova Renault 4 elettrica cambia passo senza stravolgere il suo aspetto. Dopo la presentazione al Salone di Parigi, la casa francese è intervenuta sul modello con una serie di ritocchi tecnici e una revisione della gamma che parla soprattutto a chi usa l’auto ogni giorno. Non ci sono rivoluzioni estetiche ma modifiche mirate all’aerodinamica, una serie speciale dedicata al torneo di tennis parigino e un nuovo allestimento d’ingresso in arrivo, pensato per rendere la spina più accessibile.

Il primo lavoro degli ingegneri ha riguardato proprio il modo in cui la vettura fende l’aria. Il sottoscocca adesso ha nuove carenature e gli specchietti retrovisori sono stati ridisegnati. Il risultato è che la R4 guadagna chilometri di percorrenza senza ricorrere a batterie più grandi e pesanti. La versione Evolution con accumulatore Urban Range da 40 kWh e motore da 90 kW, cioè 120 cavalli, costa 29.950 euro e arriva a 310 km di autonomia nel ciclo WLTP con un consumo di 14,7 kWh/100 km.

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Chi cerca qualcosa in più può scegliere la batteria Comfort Range da 52 kWh abbinata al motore da 110 kW, pari a 150 CV. Questa configurazione è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno e sulla variante Roland Garros a partire da 33.190 euro. In questo caso la percorrenza dichiarata sale a 415 km con 14,4 kWh/100 km. Se la cava bene anche la Plein Sud con il tetto in tela che, con la stessa meccanica, promette 400 km con una sola ricarica.

La serie speciale Roland Garros punta sui dettagli

Nel frattempo sono stati aperti gli ordini per la serie speciale Roland Garros, la proposta più ricercata del listino. Il legame con il celebre torneo non si limita a un logo appiccicato sulla carrozzeria. La verniciatura bicolore abbina tetto e montanti neri alle tinte Bianco Ghiaccio, Grigio Road, Nero Étoilé o Terracotta. A completare il quadro ci sono i cerchi diamantati fumé da 18 pollici chiamati Parisienne e alcune modanature specifiche sui paraurti.

Nell’abitacolo l’atmosfera sta a metà strada tra l’abbigliamento sportivo di alto livello e l’attenzione per i materiali riciclati. I sedili in tessuto grigio chiaro hanno una trama tecnica ricamata e sono affiancati da rivestimenti in TEP blu, mentre il logo del torneo compare impresso sui poggiatesta. I richiami più curiosi sono la leva del cambio, che riprende l’impugnatura e il fondello di una racchetta, e il colore terra battuta dei tappetini. Non manca la piastra per la ricarica wireless dello smartphone. Chi vuole questa versione insieme al tetto in tessuto può puntare sulla Roland Garros Plein Sud da 52 kWh, con 410 km WLTP, proposta a 39.990 euro.

Jogging, la nuova porta d’ingresso alla gamma

La mossa più strategica arriverà però verso la fine dell’anno con l’allestimento Jogging, destinato a diventare il punto di accesso alla famiglia della compatta francese. Qui debutta un motore inedito e compatto da 80 kW, ovvero 110 cavalli, parente stretto di quello montato sulla Twingo. A spingerlo c’è una batteria LFP al litio ferro fosfato da 37 kWh utili. La tecnologia cell to pack aiuta a contenere ingombri e peso e permette di raggiungere 305 km di autonomia, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 10,2 secondi.

La Jogging nasce per la praticità di tutti i giorni e accetta la ricarica rapida in corrente continua fino a 80 kW. In pratica servono 25 minuti per passare dal 10 all’80% della carica, che diventano tre ore e mezza da una colonnina in corrente alternata da 6,6 kW. Anche la dotazione non rinuncia alle tecnologie essenziali. Di serie ci sono climatizzatore manuale, sensori di parcheggio, retrocamera e precondizionamento della batteria, oltre al sistema di infotainment OpenR con display da 10,1 pollici e mirroring dello smartphone a tutto schermo. Il prezzo di questa versione non è ancora stato comunicato.

Fonte: TecnoAndroid