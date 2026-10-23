CATL, doppia batteria per camion elettrici e cambio in 5 minuti

Il mercato cinese dei camion elettrici cresce in più direzioni contemporaneamente, e una delle novità più interessanti arriva da CATL, il colosso delle batterie con sede a Ningde. L’azienda ha presentato ufficialmente la tecnologia Dual Electric Range Extender, una soluzione con doppia batteria pensata per la prossima generazione di autocarri, e ha annunciato l’espansione del suo ecosistema “QiJi” dedicato alla sostituzione delle batterie dei mezzi pesanti.

Il contesto aiuta a capire la portata dell’annuncio. Il settore dei mezzi pesanti a zero emissioni in Cina è già piuttosto maturo, con ben 430.000 veicoli elettrici alimentati da batterie CATL, oltre il 70% del mercato. Secondo il gruppo cinese il confronto tra motorizzazione elettrica e termica si può considerare chiuso, visto che il mercato sembra puntare con decisione su proposte elettriche sempre più evolute, rendendo superate quelle precedenti. Anche i numeri vanno in questa direzione. La quota dei mezzi pesanti elettrici nel Paese è passata dal 5,2% del 2022 al 50,28% registrato a settembre 2026.

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Come funziona l’architettura A+B

Il cuore del sistema Dual Electric Range Extender sta nell’abbinamento di due batterie con compiti diversi. La prima, chiamata A, è sostituibile e viene montata nella parte bassa del veicolo. Ha una capacità elevata, disponibile nelle versioni da 432 kWh o 513 kWh, e si occupa della trazione principale. Per abbattere i costi iniziali viene proposta con una formula di leasing flessibile. La seconda, la B, funziona invece da range extender. Si tratta di un pacco fisso da 77 kWh che assicura un’alimentazione di riserva.

Il vantaggio pratico è tutt’altro che marginale. Questa configurazione consente infatti di scaricare a fondo la batteria principale, fino al 5% di SOC, senza dover ricorrere al classico “pacchetto di riserva” tipico dei camion elettrici tradizionali. Quando serve il sistema passa in modo automatico al pacco ausiliario. A questo si aggiunge la possibilità di cambiare la batteria in appena 5 minuti, un tempo che avvicina l’efficienza operativa a quella dei camion diesel e che punta a ridurre il costo totale di proprietà, il cosiddetto TCO. Le stime di CATL parlano di un risparmio per gli utenti superiore a 460.000 yuan, circa 61.300 euro, nell’arco di tre anni rispetto ai mezzi con motore termico.

La rete QiJi e i numeri del progetto

In parallelo alla nuova tecnologia, l’azienda sta costruendo la rete di sostituzione delle batterie battezzata QiJi. Per renderla funzionale sono stati sviluppati blocchi batteria standard in due misure. Il modello 260# da 432 kWh è destinato ai veicoli con passo di 3.800 mm, mentre il 300# da 513 kWh è pensato per quelli con passo di 4.200 mm. Al momento risultano operative 5 linee principali, che hanno già accumulato oltre 5 milioni di km di servizio stabile.

I piani di sviluppo della rete QiJi sono parecchio ambiziosi. Entro la fine del 2026 è prevista l’apertura di 900 stazioni di sostituzione, che dovrebbero salire a 2.000 entro il 2027 così da coprire l’intera rete autostradale nazionale. Il traguardo finale fissato dal gruppo è arrivare a 10.000 stazioni. Sul fronte commerciale CATL può già contare su 14 partner di rilievo, tra cui SF Express, ZTO Express e YTO Express, con un volume iniziale di ordini pari a 13.000 unità.

Accanto al sistema a doppia batteria, il produttore di Ningde ha introdotto anche quattro prodotti specializzati della famiglia Tectrans, ovvero Tectrans II Ultraleggero, Tectrans II Ultra Sottile, Tectrans II Passo Corto e Tectrans II a lungo raggio.

Fonte: TecnoAndroid