Huawei Pura 90 Plus, aperti i preordini: il lancio è ormai vicinissimo

Huawei ha aperto in Cina i preordini di Huawei Pura 90 Plus, nuovo arrivato nella famiglia di smartphone di fascia alta Pura 90, e lo ha fatto in una maniera piuttosto particolare. Si tratta infatti di prenotazioni “al buio”, visto che il dispositivo può già essere riservato senza che l’azienda abbia svelato quasi nulla delle sue caratteristiche. Quel poco che si conosce arriva da una sola immagine ufficiale, ma basta già a mostrare una scelta estetica che va in una direzione diversa rispetto a quella seguita oggi dalla gran parte dei produttori.

Il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda i bordi laterali. Su Pura 90 Plus appaiono più bombati e arrotondati, una soluzione che si può definire sorprendente o quantomeno controcorrente. Il mercato degli smartphone si è ormai uniformato in modo quasi totale verso profili perfettamente piatti e il nuovo modello di Huawei sembra invece voler percorrere una strada propria. Considerato che tutto ciò che si può dedurre sul telefono proviene da un unico scatto diffuso dall’azienda, questa caratteristica diventa automaticamente l’elemento più discusso del teaser.

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Un design che non rinuncia alle curve

L’immagine condivisa da Huawei mostra Pura 90 Plus nella colorazione Sunset Purple, una finitura sfumata che unisce il viola all’arancione. Non si tratta di una tinta inedita, perché la stessa combinazione cromatica è già stata proposta su Pura 90 Pro Max, il modello che occupa il gradino più alto della gamma. La scelta di riprendere questa variante rafforza il legame visivo tra i vari membri della serie e lascia intuire una certa continuità nell’offerta di colori.

Sul retro trova posto il modulo fotografico triangolare, ormai un tratto distintivo della linea. È collocato nell’angolo superiore destro della scocca e mantiene dimensioni decisamente importanti, del tutto in linea con il linguaggio estetico che caratterizza l’intera famiglia Pura 90. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono stravolgimenti e il nuovo dispositivo si presenta come parte integrante di un progetto stilistico coerente. Le novità visive più evidenti restano concentrate proprio nella forma dei fianchi, che rende il telefono riconoscibile rispetto ai concorrenti più squadrati.

Anche il fatto che Huawei abbia scelto di mostrare una sola immagine ha il suo peso. In assenza di ulteriori foto ufficiali non è possibile osservare il dispositivo da altre angolazioni né capire come si presentino la parte frontale o i dettagli dei pulsanti. Tutto quello che emerge passa da quello scatto e da nient’altro.

Specifiche ancora avvolte nel mistero

Nonostante le prenotazioni siano già attive sul mercato cinese, Huawei non ha confermato praticamente nulla sul fronte delle specifiche tecniche di Pura 90 Plus. Mancano all’appello dettagli ufficiali su processore, display, fotocamere e batteria, cioè su tutti quegli aspetti che normalmente orientano la scelta di chi acquista uno smartphone di fascia alta. Una situazione insolita, perché chi decide di prenotare lo fa basandosi soprattutto sulla fiducia nel marchio e su quel poco che l’immagine lascia trasparire.

Il silenzio dell’azienda però non ha impedito che circolassero informazioni non ufficiali. Grazie al lavoro dei leaker è già possibile ricostruire un identikit del nuovo modello che viene considerato piuttosto attendibile, anche se nessuno di questi dettagli ha ricevuto finora una conferma da parte di Huawei.

Fonte: TecnoAndroid