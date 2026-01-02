Regno Unito: stop agli esami online a causa della troppa AI

Come ben sapete la didattica a distanza e gli esami online vennero introdotti molti anni fa per permettere ai professionisti di continuare le proprie carriere accademiche e sostenere gli esami che non erano più fattibili in presenza a causa del lockdown, a distanza di anni questa pratica è stata poi mantenuta poiché è risultata assolutamente comoda per poter gestire le enormi moli di candidati dal momento che ovviamente fare tutto online e rendeva le pratiche molto più scorrevoli.

Questa dinamica, però, purtroppo è stata stravolta dall’arrivo dell’intelligenza artificiale e di tutti i software ad essa correlati che hanno fatto aumentare il tasso di imbroglioni in modo vertiginoso, rendendo di fatto la pratica degli esami online, decisamente difficile da gestire, poiché gli esaminatori non avevano e non hanno tuttora gli strumenti adatti a garantire la massima correttezza durante lo svolgimento di un qualsiasi tipo di esame.

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In Inghilterra, tutto questo lo sanno molto bene e alla fine l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) che si occupa di gestire lo svolgimento dei numerosi esami svolti da candidati contabili ha decretato l’arrivo al punto di rottura, l’ente ha deciso infatti di sospendere tutti gli esami online che diventeranno una vera e propria rarità, questi ultimi infatti non saranno tagliati totalmente ma verranno sostenuti sono in caso di estrema eccezionalità e dunque in una cerchia assolutamente super ristretta di situazioni.

Un dato da invertire

L’ente è preoccupato dal momento che il numero di persone scorrette che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per barare durante gli esami è aumentato in modo vertiginoso e questi ultimi corrono ad una velocità troppo elevata rispetto a chi dovrebbe controllarli che non dispone di strumenti adeguati, a suffragare questa teoria ovviamente ci hanno pensato i recenti scandali emersi che hanno visto anche grandi società coinvolte che si sono ritrovate poi a dover pagare risarcimenti anche multimilionari.

Si tratta di un passo assolutamente importante e descrittivo anche di un trend evidente, allo stato attuale infatti, pochi pochissimi enti autorevoli accettano lo svolgimento di esami online e a quanto pare ormai la direzione è tracciata.