Redmi Note 15 Pro+: prezzo AMAZON imperdibile solo per poco tempo

Redmi Note 15 Pro+ è il nuovo modello di fascia media, che comunque nasconde al proprio interno specifiche tecniche di alto livello, lanciato dall’azienda cinese giusto in questi giorni. Un dispositivo che vuole comunque aprire la porta verso il massimo risparmio possibile, ma perfetto per godere di prestazioni che vanno ben oltre la fascia di appartenenza.

La prima cosa da sapere riguarda chiaramente un peso e dimensioni leggermente superiori alla media, raggiungendo nello specifico 211 grammi con 163,34 x 78,31 x 7,91 mm di spessore. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen4, octa-core con una frequenza di clock a 2,7GHz, sempre con alle spalle la sua GPU Adreno e un quantitativo di RAM molto elevato: addirittura 16GB. Il display, in tutto questo, è comunque decisamente grande, raggiungendo per la precisione 6,83 pollici, con una risoluzione di 1280 x 2772 pixel, densità di 440 ppi, è un AMOLED con refresh rate a 120Hz e protezione Xiaomi Longjing Glass. Molto interessante è anche il comparto fotografico, dove difatti si può trovare un trittico di sensori di livello superiore: 50 megapixel per il principale, 50 megapixel per l’ultragrandangolare, e 8 megapixel per l’effetto bokeh.

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Redmi Note 15 Pro+: arriva il nuovo prezzo basso su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter accedere a un dispositivo tanto qualitativo, in vendita a un prezzo molto più basso rispetto ai diretti concorrenti sul mercato. Al giorno d’oggi, nel caso in cui vogliate acquistarlo su Amazon a questo link, dovrete comunque pagare circa 479,90 euro.

All’interno della confezione troverete quasi tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, poiché sono presenti la cover in silicone, il ringholder, il cavo USB-C e il SIM-Pin (oltre allo smartphone ovviamente). Ciò che manca è il caricabatterie, che invece dovrà essere necessariamente acquistato a parte.