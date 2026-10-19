Iliad fibra: iliadbox da 22,99 euro al mese con WiFi 7 e FTTH

Chi sta valutando un nuovo abbonamento internet per la casa ha oggi un buon motivo per dare un’occhiata all’offerta fibra Iliad, che prevede uno sconto di 4 euro al mese sulle due soluzioni iliadbox e iliadbox Super. Grazie a questa riduzione i prezzi partono da 22,99 euro al mese per sempre, quindi senza aumenti nascosti dopo i primi mesi come spesso accade nel mercato della rete fissa.

Le condizioni per accedere al vantaggio sono soltanto due e abbastanza semplici da rispettare. Serve un’offerta mobile Iliad da 9,99 euro al mese e bisogna attivare il pagamento automatico. Niente vincoli complicati o pacchetti aggiuntivi da sottoscrivere, quindi per molte famiglie che già usano l’operatore sullo smartphone il passaggio risulta piuttosto naturale.

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Iliad fibra: router WiFi 7 e fibra FTTH al 100%

Entrambe le proposte includono il router WiFi 7, mentre per l’installazione è previsto un costo di 39,99 euro da pagare una sola volta. Un dettaglio che conta parecchio riguarda l’infrastruttura. Tutte le offerte iliadbox si basano infatti sul 100% di fibra ottica FTTH, cioè con il cavo in fibra che arriva direttamente fino all’abitazione. Si tratta di una differenza importante rispetto alle connessioni FTTC, dove la fibra si ferma al cabinet in strada e l’ultimo tratto fino a casa viene coperto dal vecchio cavo in rame. Il risultato, nel caso della FTTH, sono prestazioni nettamente superiori.

Le velocità effettive dipendono poi dalla tecnologia presente nella zona di residenza. Nelle aree coperte dalla FTTH EPON si arriva fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Dove invece è disponibile la FTTH GPON il valore massimo in download si attesta a 2,5 Gbit/s, con un upload che può raggiungere 1 Gbit/s. Numeri comunque molto alti, che coprono senza fatica le esigenze di qualsiasi nucleo familiare.

A spingere ancora di più queste prestazioni ci pensa il router iliadbox di nuova generazione. Il supporto al WiFi 7 garantisce maggiore velocità e un segnale più stabile sia in ricezione sia in invio dei dati. Il dispositivo è pensato anche per gestire tanti apparecchi collegati alla stessa rete nello stesso momento, così in casa si possono guardare film e serie tv, giocare online, scaricare file e lavorare in smart working senza che una attività rallenti l’altra.

Top 230, l’offerta mobile che sblocca lo sconto

Per ottenere la riduzione su entrambe le soluzioni per la casa, la offerta mobile di riferimento al momento è Top 230. Il piano costa 9,99 euro al mese per sempre e mette a disposizione 230 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a 18 Giga extra utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Abbinandola alla fibra, quindi, il canone della connessione domestica scende di 4 euro ogni mese senza scadenza.

La combinazione funziona in modo piuttosto lineare. Da una parte c’è la connessione fissa Iliad con router di ultima generazione e fibra fino a casa, dall’altra una tariffa per lo smartphone con un pacchetto dati abbondante. Il tutto legato dal pagamento automatico, che rappresenta l’altro requisito indispensabile per vedersi applicare lo sconto.

C’è però una scadenza da tenere presente per chi è interessato a questa promozione sulla fibra Iliad. L’ultima data utile per aderire all’offerta è infatti fissata al prossimo 29 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid