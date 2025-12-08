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Redmi 15: un leak svela immagini, specifiche e prezzi per il mercato globale

Un grosso leak ha svelato tutti i dettagli della prossima serie top di gamma di Redmi con immagini i dettagli su specifiche e prezzi

scritto da Eduardo Bleve 0 commenti 1 Minuti lettura
Redmi

Una gamma molto attesa da tutti gli utenti che prestano particolare attenzione al rapporto qualità prezzo e sicuramente la linea Redmi Note che molto presto accoglierà la serie 15, il lancio sembra ormai molto imminente dal momento che sono trapelate sul web tutte le informazioni sulle specifiche tecniche, sui colori e sui prezzi per il mercato globale.

 

Le specifiche e le info

Redmi Note 15 Pro+

Telefono Redmi Note 15 Pro+ con fotocamera potente e schermo grande, perfetto per gaming e fotografia, disponibile su TecnoAndroid.Fotocamera Redmi Note 15 Pro, smartphone con doppia fotocamera posteriore e design avanzato, offerta di alta qualità per appassionati di tecnologia e fotografia mobile.Immagine del nuovo smartphone Redmi Note 15 Pro con display grande e fotocamera avanzata. Ideale per appassionati di tecnologia e smartphone di ultima generazione.

Partiamo con quello che ovviamente è il modello di punta, quest’ultimo si presenterà in queste tre colorazioni e sarà basato su chipset Snapdragon 7s Gen 4 e su un ampio pannello pOLED da 6,83 pollici in risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz, per il resto avremo 8 GB di RAM con 256 GB o 512 GB di storage, il modulo fotografico sarà composto da un sensore principale da 200 megapixel, aiutato da un ultra grandangolare da 8 MP e da una macro da 2 MP, mentre frontalmente ci sarà un sensore da 32 MP, il tutto sarà alimentato da una batteria da 6500 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 100 W, lo smartphone in questione de butterà in Europa ad un prezzo di 499 € con a bordo Android 15 e la relativa versione della OxygenOS, l’aggiornamento ad Android 16 arriverà in un secondo momento.

Redmi Note 15 Pro

Telefono Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G con fotocamera di alta qualità e display ampio, ideale per video e foto. Perfetto per gli appassionati di tecnologia e smartphone innovativi.Smartphone Redmi Note 15 Pro con design elegante, fotocamera quadrupla e display a schermo intero, ideale per fotografia e gaming.Telefono Xiaomi Redmi Note 15 Pro con schermo grande e fotocamera potente, ideale per foto di alta qualità e uso quotidiano, compatibile con rete 5G, disponibile su TecnoAndroid.Telefoni Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G con fotocamera multipla, design moderno, display HD, perfetto per tecnologia e smartphone di ultima generazione.

Questo modello è sostanzialmente identico al modello precedente, le uniche differenze sono la batteria leggermente più capiente di 6580 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 45 W, la presenza del processore Dimensity 7400 Ultra, il costo di 399 € e in ultimo la presenza di un solo taglio di memoria da 256GB.

Redmi note 15

Immagine del nuovo smartphone Redmi Note 15 5G di Xiaomi con fotocamera quadripla e display avanzato.Xiaomi Redmi Note 15 5G con quadrupla fotocamera e display ampio, ideale per fotografia e intrattenimento, tecnologia 5G per connessione ultraveloce, design elegante e funzionalità avanzate.Immagine di un Redmi Note 15 5G con design elegante, fotocamera quadrupla sul retro e schermo fronte OLED con notch centrale, ideale per appassionati di tecnologia e smartphone di ultima generazione.

Questo modello risulta essere invece il più accessibile dell’intera gamma e consta di un display da 6,83 pollici, questa volta con tecnologia AMOLED e risoluzione FHD+, una fotocamera principale sarà da 108 MP con ultra grandangolare da 8 MP con il modulo anteriore da 20 MP, il tutto mosso dal processore Snapdragon 6s Gen 3 alimentato da una batteria da 5.520 mAh con ricarica a 45 W, il prezzo ammonta a 299 €.