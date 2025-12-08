Redmi 15: un leak svela immagini, specifiche e prezzi per il mercato globale

Una gamma molto attesa da tutti gli utenti che prestano particolare attenzione al rapporto qualità prezzo e sicuramente la linea Redmi Note che molto presto accoglierà la serie 15, il lancio sembra ormai molto imminente dal momento che sono trapelate sul web tutte le informazioni sulle specifiche tecniche, sui colori e sui prezzi per il mercato globale.

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Le specifiche e le info

Redmi Note 15 Pro+

Partiamo con quello che ovviamente è il modello di punta, quest’ultimo si presenterà in queste tre colorazioni e sarà basato su chipset Snapdragon 7s Gen 4 e su un ampio pannello pOLED da 6,83 pollici in risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz, per il resto avremo 8 GB di RAM con 256 GB o 512 GB di storage, il modulo fotografico sarà composto da un sensore principale da 200 megapixel, aiutato da un ultra grandangolare da 8 MP e da una macro da 2 MP, mentre frontalmente ci sarà un sensore da 32 MP, il tutto sarà alimentato da una batteria da 6500 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 100 W, lo smartphone in questione de butterà in Europa ad un prezzo di 499 € con a bordo Android 15 e la relativa versione della OxygenOS, l’aggiornamento ad Android 16 arriverà in un secondo momento.

Redmi Note 15 Pro

Questo modello è sostanzialmente identico al modello precedente, le uniche differenze sono la batteria leggermente più capiente di 6580 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 45 W, la presenza del processore Dimensity 7400 Ultra, il costo di 399 € e in ultimo la presenza di un solo taglio di memoria da 256GB.

Redmi note 15

Questo modello risulta essere invece il più accessibile dell’intera gamma e consta di un display da 6,83 pollici, questa volta con tecnologia AMOLED e risoluzione FHD+, una fotocamera principale sarà da 108 MP con ultra grandangolare da 8 MP con il modulo anteriore da 20 MP, il tutto mosso dal processore Snapdragon 6s Gen 3 alimentato da una batteria da 5.520 mAh con ricarica a 45 W, il prezzo ammonta a 299 €.