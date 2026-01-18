RedMagic 11 Air, ultimi dettagli prima del debutto

Il debutto ufficiale del prossimo smartphone Redmagic 11 Air è ormai dietro l’angolo, eppure continuano ad arrivare nuove informazioni. In particolare, questo nuovo smartphone si presenterà come il primo smartphone di questa categoria con una ventola di raffreddamento attiva. Si tratterà di uno smartphone pensato per il gaming, ma con anche un occhio di riguardo al design e con uno spessore contenuto.

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Redmagic 11 Air sta arrivando, ecco cosa aspettarci

Redmagic 11 Air sarà il nuovo smartphone di punta dell’azienda e sarà annunciato a breve sul mercato. Nonostante questo, continuano ad arrivare informazioni sulle sue future caratteristiche principali. La dicitura Air ci indica che lo smartphone sarà realizzato con uno spessore contenuto. Si parla infatti di solo 7.85 mm di spessore. Tutto questo nonostante la presenza di una ventola di raffreddamento attiva.

Dal punto di vista delle performance, ci troveremo ad altissimi livelli. Il processore prescelto è infatti il soc Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo sarà inoltre affiancato dalla presenza del chip da gaming dell’azienda Red Core R4. Secondo quanto riportato dall’azienda, questo chip secondario sarà in grado di supportare la stabilità delle prestazioni e la gestione dell’alimentazione, soprattutto durante le lunghe sessioni di gaming. Oltre a questo ,sappiamo che saranno presenti tagli di memoria super veloci, comprendenti RAM di tipo LPDDR5X e storage interno di tipo UFS 4.1.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Gizmochina.com, il nuovo smartphone dell’azienda stupirà anche per un altra caratteristica. Lo smartphone sarà infatti in grado di emulare i giochi per pc a una media di 60 fps, il tutto grazie alla presenza di un emulatore integrato. Lo smartphone vanterà poi la presenza di un display con una diagonale molto ampia pari a 6.85 pollici con un rapporto screen to body ratio pari a 95.1%. Il pannello avrà poi una frequenza di aggiornamento molto elevata, pari a 144Hz e il design sarà full screen, senza fori o interruzioni sul display.