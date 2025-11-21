Red Dead Redemption, Rockstar Games annuncia il ritorno in grande stile

A partire dal prossimo 2 dicembre sarà possibile rivivere le avventure di un grande classico targato Rockstar Games. Red Dead Redemption arriva su tutte le piattaforme attuali e potrà essere giocato su Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.

Gli utenti avranno avranno a disposizione l’esperienza completa per il titolo in quanto è presente anche l’espansione Undead Nightmare. Inoltre, gli sviluppatori assicurano aggiornamenti gratuiti e la possibilità di trasferire i progressi di gioco sulle nuove versioni.

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La nuova versione include diverse migliorie, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi dell’edizione Game of the Year. Inoltre, con il debutto sui dispositivi mobile, Red Dead Redemption acquisisce nuovi controlli ottimizzati per migliorare l’esperienza di gioco.

Rockstar Games annuncia l’arrivo di Red Dead Redemption su console e dispositivi mobile con tante migliori grafiche

Gli utenti PS5 e Xbox Series X|S potranno giocare a 60 frame al secondo con supporto all’HDR e risoluzione fino a 4K. Le console Nintendo Switch 2 supporteranno DLSS e HDR con 60 fps ad alta risoluzione.

Chi possiede PS4, Nintendo Switch o Xbox One otterrà l’upgrade alla versione next-gen in modo totalmente gratuito e importare i salvataggi. Le nuove versioni per console sono state realizzate in collaborazione con Double Eleven e Cast Iron Games.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Netflix potranno divertirsi con Red Dead Redemption direttamente sui propri dispositivi mobili. Il titolo sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 2 dicembre.

Per chi non conoscesse la trama di Red Dead Redemption, la storia si concentra su John Marston, un ex bandito appartenente alla banda di Dutch van der Linde, impegnato ad esplorare il Far West e dimostrare la propria abilità con le armi da fuoco. Rockstar Games ha voluto espandere la mitologia della saga con Red Dead Redemption II che rappresenta un prequel del capitolo precedente.