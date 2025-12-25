Record mondiale per un drone a idrogeno: 4 ore di volo e 188 km

Un nuovo traguardo tecnologico arriva dalla Cina e riguarda da vicino il futuro della mobilità aerea sostenibile. Un drone multirotore alimentato a idrogeno ha stabilito il record mondiale di autonomia. E’ riuscito infatti a volare per oltre quattro ore consecutive ea coprire una distanza superiore ai 188km senza mai atterrare e senza produrre emissioni dirette. L’impresa è stata ufficialmente certificata dal Guinness World Records.

Il protagonista di questo risultato è Tianmushan-1. Si tratta di un drone sviluppato dal Tianmushan-Laboratory della Beihang University. Ovvero uno dei principali poli accademici cinesi nel settore dell’ingegneria aerospaziale. Il volo record si è svolto il 16 novembre nei cieli di Hangzhou e si è concluso dopo 4 ore e 12 minuti di attività continua. Durante tutta la missione, il piccolo velivolo è stato monitorato in tempo reale tramite sistemi di tracciamento avanzati per verificarne stabilità, prestazioni e affidabilità della propulsione a celle a combustibile. Il suo comportamento è rimasto costante per tutto il tempo, non sono stati registrati cali di potenza né anomalie strutturali. Un aspetto tutt’altro che scontato.

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Il drone a idrogeno: tecnologia ed applicazioni future

Dal punto di vista tecnico, Tianmushan-1 si presenta compatto ma estremamente sofisticato. Ha un passo di circa 1,6m, un peso a vuoto di 19 chilogrammi e può trasportare fino a 6kg di carico utile. In condizioni operative standard l’autonomia dichiarata arriva a 240 minuti, un valore che lo colloca nettamente sopra la media. Il sistema è progettato per funzionare in contesti estremi. Parliamo persino di temperatura comprese tra i –40 e 50°C, un fattore chiave per l’impiego in ambienti complessi.

Un altro elemento importante è la capacità di operare in modalità autonoma oltre la linea di vista dell’operatore, fino a 100km di distanza. Una caratteristica che amplia notevolmente le possibilità applicative. Lo strumento diventa infatti utile per missioni di monitoraggio ambientale, ispezione di oleodotti e gasdotti, supporto in situazioni di emergenza e molto altro ancora.