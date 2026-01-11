Il riassetto dei marchi cinesi legati a BBK Electronics entra in una nuova fase. Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la conferma: Realme torna ufficialmente sotto OPPO, diventando nuovamente un sub-brand a tutti gli effetti. Una scelta che non riguarda solo l’organigramma interno, ma che ha implicazioni concrete per il mercato e per chi utilizza quotidianamente dispositivi realme.

Una riorganizzazione pensata per rafforzare il gruppo

La decisione rientra in una più ampia ristrutturazione strategica con cui OPPO punta a semplificare la gestione dei marchi e a migliorare l’efficienza operativa. In questo nuovo assetto, OPPO assume il ruolo di brand centrale, mentre OnePlus e realme operano come sub-brand complementari, ciascuno con una missione precisa e ben distinta. L’obiettivo non è uniformare i prodotti, ma ridurre le sovrapposizioni interne, ottimizzando ricerca e sviluppo, supply chain e strategie di marketing. In un mercato sempre più competitivo e con margini in contrazione, la condivisione delle risorse diventa una leva fondamentale.

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Realme resta Realme: identità confermata, struttura diversa

Il ritorno sotto OPPO non significa perdita di identità. realme continuerà a rivolgersi a un pubblico giovane, attento al prezzo e alle prestazioni, mantenendo una propria roadmap di prodotto. I piani di lancio già definiti non subiranno cambiamenti e il posizionamento del marchio resterà focalizzato sul rapporto qualità-prezzo.

La differenza principale riguarda il “dietro le quinte”. Realme entrerà pienamente nella struttura organizzativa di OPPO, beneficiando di processi più solidi e di un’infrastruttura già collaudata a livello globale.

Assistenza e supporto: uno dei benefici più concreti per gli utenti

Uno degli effetti più immediati per gli utenti riguarda l’assistenza post-vendita. L’integrazione con la rete OPPO consentirà a realme di offrire una copertura più ampia, tempi di intervento più rapidi e una gestione più efficiente delle riparazioni. Per chi utilizza uno smartphone realme, questo si traduce in un’esperienza più affidabile nel lungo periodo, soprattutto in mercati dove la presenza diretta del brand era finora più limitata.

La riorganizzazione ha coinvolto anche il management. Sky Li, fondatore di realme, assume ora un ruolo di coordinamento strategico sui sub-brand, mantenendo però l’autonomia decisionale dei singoli marchi. OnePlus prosegue senza variazioni nella propria struttura dirigenziale. La scelta punta a chiarire le responsabilità interne e a migliorare il coordinamento, senza stravolgere il funzionamento quotidiano delle divisioni.