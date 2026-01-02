Realme punta alla super batteria e mette sotto pressione Honor

Nel mercato degli smartphone, i record contano spesso più del vantaggio pratico che portano con sé. È in questo scenario che si inserisce la mossa di Realme, pronta a insidiare il primato appena conquistato da Honor sul fronte dell’autonomia. Un’indiscrezione emersa su Telegram parla infatti di un nuovo dispositivo in fase avanzata di sviluppo, caratterizzato da una batteria da 10.001 mAh, sufficiente per superare, almeno sulla carta, i 10.000 mAh del recente Honor Win.

Una questione di numeri, ma anche di immagine

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La differenza tra 10.000 e 10.001 mAh è, dal punto di vista dell’uso quotidiano, praticamente irrilevante. Il valore simbolico, però, è tutt’altro che marginale. Superare anche di un solo milliampereora il rivale significa riscrivere il record e attirare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. È una strategia che punta più alla visibilità che al reale incremento di autonomia, ma che si inserisce perfettamente nella competizione tra produttori cinesi.

Cosa si sa sul modello Realme RMX5107

Le informazioni disponibili sono poche e frammentarie. L’immagine trapelata mostra alcune specifiche chiave: batteriada 10.001 mAh, RAM da 12 GB, archiviazione interna da 256 GB e Realme UI 7.0 come interfaccia di sistema. Il nome commerciale resta sconosciuto e il codice RMX5107 difficilmente coinciderà con quello definitivo destinato al mercato.

Non sono emersi dettagli su display, processore o comparto fotografico, elementi che rendono difficile inquadrare il posizionamento del dispositivo. È noto però che il modello avrebbe già affrontato i primi passaggi di certificazione per la vendita in Russia, segnale che il progetto è più avanzato di quanto possa sembrare.

Il confronto con Honor Win

Il riferimento diretto resta Honor Win, presentato da pochissimo in Cina. Oltre alla batteria da 10.000 mAh, il dispositivo si distingue per una scheda tecnica di fascia alta, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un prezzo di partenza intorno ai 485 euro al cambio. Un equilibrio interessante tra prestazioni e autonomia che ha subito attirato l’attenzione.

Per quanto riguarda Realme, resta da capire se la strategia sarà simile o se l’azienda del gruppo Oppo punterà su un profilo diverso, magari più orientato all’autonomia estrema che al segmento top di gamma. Le prossime settimane chiariranno tempi, mercati e ambizioni reali di questo smartphone, nato con l’obiettivo dichiarato di togliere a Honor anche il primato più simbolico.