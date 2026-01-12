Realme Neo 8, specifiche confermate dal portale TENAA

Il produttore tech Realme si prepara a presentare ufficialmente il suo nuovo Realme Neo 8. Il nuovo device dell’azienda è stato avvistato in queste ore sul sito cinese TENAA. Proprio qui sono state svelate molte delle sue caratteristiche tecniche, il tutto prima della sua presentazione ufficiale sul mercato cinese. Ci si aspetta che lo smartphone sarà presentato presumibilmente entro la fine di gennaio 2026.

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Realme Neo 8, il nuovo device passa dal portale cinese TENAA

Il prossimo Realme Neo 8 è stato avvistato sul portale cinese TENAA. Secondo quanto riportato, quest’ultimo disporrà aul fronte di un ampio display con tecnologia AMOLED con una diagonale da 6,78 pollici con risoluzione pari a 1,5K , ovvero 2772 × 1272 pixel. All’appello non dovrebbe mancare un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, la quale dovrebbe garantire un’ottima fluidità nelle animazioni e durante le sessioni di gaming. La qualità generale del pannello dovrebbe inoltre essere ancora migliore grazie alla presenza di una tecnologia di pannello avanzata che dovrebbe ridurre i consumi ed offrire allo stesso tempo un’ottima visibilità anche in situazioni di luminosità scarsa.

Sotto la scocca, a muovere il tutto dovrebbe esserci il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Grazie a questo soc, lo smartphone ha anche ottenuto ottimi risultati sul portale di benchmark Geekbench. Proprio qui è stata poi rivelata la presenza di 16 GB di RAM e del sistema operativo Android 16 con l’interfaccia utente Realme UI 7.

Il comparto fotografico dovrebbe invece comprendere un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore teleobiettivo con lente periscopica da 50 MP con zoom ottico. Per i selfie, è prevista la presenza di un sensore fotografico anteriore da 16 MP.

Un’altra caratteristica di rilievo sarà la batteria molto capiente. Si parla infatti di una capacità di 7.750 mAh , ovvero circa 8.000 mAh di valore tipico, la quale sarà dotata anche del supporto alla ricarica rapida da 80 W. Tra le altre caratteristiche, i rumors parlano della certificazione di resistenza IP68 e di un sensore biometrico ultra sonico.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli prima del suo debutto ufficiale.