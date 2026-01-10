Realme Neo 8 passa dal portale Geekbench

Il produttore tech Realme sta per annunciare sul mercato il suo nuovo smartphone di fascia medio-alta. Si tratta del prossimo Realme Neo 8. Quest’ultimo è già stato in rete diverse volte, ma ora è stato avvistato anche sul portale di benchmark Geekbench. Questo ci indica che il suo arrivo sul mercato non è poi così lontano.

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Realme Neo 8, il nuovo device di Realme passa dal portale Geekbench

Il prossimo medio di gamma Realme Neo 8 è stato avvistato in queste ore sul portale di benchmark Geekbench. Come già anticipato, il suo avvistamento su questo sito ci segnala ancora una volta il suo arrivo imminente sul mercato. Sul sito, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello RMX8899.

Quello che risalta subito alla vista dai risultati dei benchmark è il processore che sarà presente a bordo. Le prestazioni saranno infatti affidate al processore più potente di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5. Il modello testato sul portale dispone di 16 GB di memoria RAM. Tuttavia, al momento del debutto sul mercato è molto probabile che saranno resi disponibili ulteriori tagli di memoria. Il portale ci ha infine confermato il sistema operativo che sarà presente a bordo, ovvero Android 16.

Possiamo infine notare dal portale Geekbench i risultati ottenuti dallo smartphone. Il nuovo Realme Neo 8, in particolare, è riuscito a totalizzare un punteggio pari a 2876 punti in single core e 9245 punti in multi core. Queste sono dunque le informazioni che ci ha da poco rivelato il portale di benchmark su questo nuovo smartphone. Ricordiamo comunque che fino ad ora sono emersi in rete numerosi rumors e leaks di rilievo.

Secondo questi ultimi, il nuovo device a marchio Realme potrà vantare la presenza di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.78 pollici con una risoluzione pari a 1.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 165Hz.