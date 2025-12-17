Realme Narzo 90 e Narzo 90x sono ufficiali con enormi batterie

Il produttore tech Realme ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato mobile non uno ma addirittura due nuovi smartphone appartenenti alla gamma Realme Narzo. Ci stiamo riferendo ai nuovi modelli Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90x. Entrambi si distinguono per la presenza di una batteria davvero enorme, con una capienza pari a ben 7000 mah.

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Realme annuncia ufficialmente i nuovi Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90x

Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90x sono i nuovi smartphone di fascia media che ha da poco presentato sul mercato il noto produttore tech. Come già accennato in apertura, una delle peculiarità di questi device è senza ombra di dubbio la batteria. Entrambi possono infatti contare su ben 7000 mah e con anche il supporto alla ricarica rapida da ben 60W.

Realme Narzo 90 – specifiche tecniche

Display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.57 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz con vetro protettivo Dragontrail Star D+ e con una luminosità di picco pari a 4000 nits

Processore MediaTek Dimensity 6400 Max

Tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 50 MP

Batteria da 7000 mah con supporto alla ricarica rapida da 60W

Prezzo di vendita di circa 160 euro al cambio attuale

Realme Narzo 90x – specifiche tecniche